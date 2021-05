Immer mehr Fluggesellschaften meiden belarussischen Luftraum

Anzeige

Paris/Berlin. Nach der erzwungenen Landung eines Linienflugs in Minsk fordert Frankreich ein „Verbot des belarussischen Luftraums“. Dieser Schritt sei eine Sicherheits- und Sanktionsmaßnahme, sagte Europa-Staatssekretär Clément Beaune am Montag im Sender BFM/RMC. Darüber solle auf europäischer und internationaler Ebene debattiert werden. „Das ist eine Handlung staatlicher Piraterie, die nicht unbestraft bleiben kann“, sagte der Vertraute von Staatschef Emmanuel Macron zu der Flugzeugumleitung.

An Bord des Ryanair-Linienflugs von Athen nach Vilnius waren Beaune zufolge auch neun französische Staatsbürger. Behörden der autoritär regierten Republik Belarus hatten am Sonntag das Flugzeug zur Landung gebracht. Unter den Passagieren war nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna auch der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko international gesuchte Blogger Roman Protasevich, der demnach in Minsk festgenommen wurde.

Frankreich hatte der Nachrichtenagentur AFP zufolge bereits am Sonntag mitgeteilt, dass der belarussische Botschafter ins Außenministerium einbestellt wurde. Außenminister Jean-Yves Le Drian verurteilte via Twitter die Flugumleitung als nicht hinnehmbar und forderte eine geschlossene Antwort der Europäer.

Polen fordert Aussetzung aller Flüge zwischen der EU und Belarus

Polen forderte die Aussetzung aller Flugverbindungen zwischen EU-Ländern und Belarus. Diesen Vorschlag werde er beim EU-Gipfel machen, sagte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki am Montag in Wroclaw (Breslau). Es müsse eine eindeutige Antwort auf den „Akt von Staatsterrorismus“ aus Belarus geben.

Am Montagabend wollen die EU-Staats- und Regierungschefs bei einem ohnehin geplanten EU-Sondergipfel in Brüssel über mögliche Maßnahmen infolge der erzwungenen Flugzeuglandung beraten.

Die Behörden in Belarus hatten am Sonntag ein Ryanair-Flugzeug auf dem Weg von Griechenland nach Litauen zur Landung gedrängt.

Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic kündigte an, bis auf weiteres den belarussischen Luftraum zu meiden. Die Airline habe beschlossen, das Eintreten in den belarussischen Luftraum zu vermeiden, bis die Situation klarer wird oder die Behörden eine Entscheidung treffen, teilte eine Sprecherin des Unternehmens in Riga mit. Air Baltic ist die größte Fluglinie in den baltischen Staaten.

Nach Angaben von Verkehrsminister Talis Linkaits wird die lettische Behörde für zivile Luftfahrtbehörde in Kürze eine Empfehlung abgeben. „Es ist klar, dass die Situation im Prinzip inakzeptabel ist, wenn ein Land entscheiden kann, ob es den einen oder anderen Passagier im Flugzeug mag oder nicht mag“, sagte er im lettischen Radio. Der Vorfall im Nachbarland werde nicht ohne Konsequenzen bleiben.

Wizz Air fliegt nicht mehr über Belarus

Außenminister Edgars Rinkevics brachte neben Wirtschaftssanktionen und einer Sperrung des belarussischen Luftraums für internationale Flüge auch ein Landeverbot für Flüge von belarussischen Fluglinien ins Spiel. Bislang sei aber noch keine offizielle Entscheidung getroffen worden, um Flüge der nationalen belarussischen Airline Belavia nach Riga einzustellen, sagte Linkaits.

Auch Wizz Air meidet nach der erzwungenen Landung eines Linienflugzeuges in Minsk den belarussischen Luftraum. Ein Sprecher der Airline teilte am Montag mit, dass ein Flug von der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Tallinn (Estland) umgeleitet wurde, so dass er nicht durch den belarussischen Luftraum musste. „Wir überwachen und bewerten kontinuierlich die Situation“, sagte er der Agentur BNS.

Zuvor hatte bereits die lettische Fluggesellschaft Air Baltic angekündigt, den belarussischen Luftraum bis auf weiteres zu umfliegen. Bereits umgeleitet worden seien Flüge von Riga nach Odessa (Ukraine) und Tiflis (Georgien), teilte eine Sprecherin mit.

Die polnische Fluglinie Lot bereitet nach eigenen Angaben ebenfalls alternative Routen für Flüge vor, deren Route bislang durch den belarussischen Luftraum führen. Die Entscheidung solle zeitnah bekanntgegeben werden, sagte ein Sprecher. Am Montag standen Verbindungen nach Minsk und Moskau auf dem Flugplan.