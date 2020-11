Flugblätter von Corona-Leugnern: Bund prüft rechtliche Schritte

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Flugblattkampagne von Bodo Schiffmann, Gründer der Organisation “Widerstand 2020″ und Wortführer der “Querdenken”-Bewegung, könnte schon bald ein Fall für die Gerichte werden. Die Bundesregierung könnte gegen die Verbreitung des Flyers vorgehen, wie der “Spiegel” schreibt. Auf ihm heißt es unter anderem, dass Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie wie Abstand halten und das Tragen von Masken “Panikmache” seien.

Flyer “teilweise kostenlos in einer Auflage von 200.000 Stück” bestellbar

Zum Streitfall könnte aber das Logo werden, dass die Corona-Leugner auf den Zettel gedruckt haben. Es ähnelt dem der Bundesregierung, daneben geschrieben steht “Wir freien Menschen”. Laut “Spiegel” prüft die Bundesregierung nun juristische Konsequenzen: “In diesem Fall behalten wir uns auch rechtliche Schritte gegen eine Verletzung der Bild-Marke der Bundesregierung vor”, sagte ein Sprecher des Bundespresseamts.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Zuletzt war der Flyer bei Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik verteilt worden. So auch in Düsseldorf. Aus dem Grund ist die Kampagne laut dem Bericht inzwischen auch beim Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen Thema. “Desinformation kann besonders in der Krise dafür sorgen, dass extremistische Ideologien in der Gesellschaft anschlussfähig werden”, heißt es dort. Die Flyer könnten über das Internet bestellt werden, “teilweise kostenlos in einer Auflage von 200.000 Stück”.