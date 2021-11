Migration über Belarus: Ampel-Parteien sehen Polens Zurückweisungspolitik kritisch

Anzeige

Berlin. Aus der sich bildenden Ampel-Koalition kommt Kritik an Polens Zurückweisungspolitik gegen Migranten an der Grenze zu Belarus. Nötig seien zwei Botschaften an Warschau, sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der „Welt“. „Erstens: Nein zu menschenunwürdigen Pushbacks. Und zweitens: Ja zu Solidarität.“ Zugleich müsse die Europäische Union ihre Sanktionen gegen Belarus verschärfen.

Der migrationspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lars Castellucci, sagte der Zeitung: „Die Grundrechte, darunter der Zugang zu Asyl, müssen an den europäischen Außengrenzen jederzeit gewahrt werden.“ Die europäische Grenzschutzagentur Frontex solle sofort Zugang zum polnischen Grenzgebiet bekommen und den Grundrechtsschutz für alle dort sicherstellen. Auch Medien und Hilfsorganisationen sollten Zutritt erhalten.

Linkspartei: „Geregeltes Asylverfahren und unbürokratische Aufnahmeprogramme“

Die Linkspartei geht noch weiter. „Für all die, die jetzt Zuflucht suchen, muss ein geregeltes Asylverfahren gewährleistet werden. Es braucht ein unbürokratisches Aufnahmeprogramm, in Deutschland und europaweit“, sagte die Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow in einer Erklärung. „Ich erwarte hier auch von einer möglichen Ampel-Koalition mehr politischen Mut zur schnellen humanitären Aufnahme von Geflüchteten aus größter Not.“ Zugleich kritisierte sie scharf das Agieren des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko, dem vorgeworfen wird, Menschen aus Krisenregionen wie Afghanistan und Irak einfliegen zu lassen, um sie in die EU zu schleusen.

Dem gegenüber lobte AfD-Fraktionschefin Alice Weidel die Regierung in Warschau. „Polen leistet einen unschätzbar wichtigen Beitrag zur Sicherung der europäischen Außengrenze. Dazu gehört auch die Verhinderung von illegalen Übertritten an der grünen Grenze“, sagte sie der „Welt“.