Bundespolizei registriert seit Jahresbeginn 8833 unerlaubte Einreisen über Belarus

05.11.2021, Brandenburg, Frankfurt (Oder): Migrantenfamilien sitzen in der neu eingerichteten zentralen Bearbeitungstelle der Bundespolizei und des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Frankfurt/Oder. In Brandenburg und Sachsen füllen sich die Aufnahmeeinrichtungen mit Menschen, die aus Irak, Syrien oder Afghanistan über Belarus, Polen und das Baltikum nach Deutschland kommen. © Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp