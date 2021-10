Weitere Tote im Mittelmeer: Libysche Küstenwache birgt zwei Flüchtlingsboote

Anzeige

Genf. Mindestens 15 Menschen sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR bei der Überfahrt von Libyen nach Europa gestorben. Zwei Boote der libyschen Küstenwache hätten die Leichen geborgen und 177 Migranten aus der See gerettet und zurück nach Libyen gebracht, teilte das UNHCR am Montagabend mit. In diesem Jahr sind die Versuche, von der nordafrikanischen Küste aus nach Europa überzusetzen, stark angestiegen. Allein im September soll die libysche Küstenwache über 23.000 Migranten oder Flüchtlinge abgefangen haben.

In Libyen drohen Migranten Festnahmen oder Übergriffe. Allein vergangene Woche gab es bei Razzien über 5000 Festnahmen. Am Freitag töteten nach Angaben der UN-Migrations-Agentur IOM Wachen mindestens sechs Migranten, als die Überbelegung in einem Lager zu chaotischen Zuständen führte.