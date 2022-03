Kostenloser Nahverkehr für Flüchtlinge aus Ukraine

Anzeige

Gelsenkirchen. Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg in ihrem Land geflohen sind, können in Deutschland ab sofort kostenlos Bus und Bahn nutzen. Das haben die über 600 im Branchenverband VDV organisierten Verkehrsunternehmen und Verbünde auf einer Sonderpräsidiumssitzung beschlossen, wie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) am Mittwoch in Gelsenkirchen mitteilte.

Dies gelte für alle Nahverkehrszüge sowie für alle U-, Straßen-, Stadtbahnen und Busse. Als Fahrausweis dienten entweder sogenannte „0-Euro-Tickets“, wie sie beispielsweise von der Deutschen Bahn im Fernverkehr ausgestellt werden, oder ein gültiges ukrainisches Ausweisdokument.

„Wir können als Branche nur einen geringen Beitrag leisten, um das Leid, das diese Menschen unverschuldet ertragen müssen, ein wenig zu lindern“, erklärte VDV-Präsident Ingo Wortmann in Köln. Den Geflüchteten eine kostenlose Mobilität zu ermöglichen, sei daher eine absolute Selbstverständlichkeit. „Die Regelung gilt bis auf Weiteres und auf Widerruf.“