Bundespolizei: Starker Anstieg illegaler Einreisen aus Afghanistan

Bereits vor der faktischen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan kam es zu einem deutlichen Anstieg illegaler Einreisen aus Afghanistan. Eintausend Afghanen mehr sind in der ersten Jahreshälfte nach Deutschland eingereist, so die Statistik der Bundespolizei. Inzwischen kämen die meisten Menschen per Flugzeug und nicht auf dem Landweg.

18.08.2021, 10:29 Uhr