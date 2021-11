Aktivisten fordern die Ampelkoalition mit grünen Lichtern heraus

Anzeige

Berlin. Das Schicksal der Flüchtlinge an der belarussisch-polnischen Grenze ist nicht mehr Gegenstand der großen Schlagzeilen. Aber an der verzweifelten Lage der Menschen dort hat sich kaum etwas geändert. Zwar wurden inzwischen einige Hundert zurück in den Irak geflogen, aber immer noch harren Tausende zum Teil in eisiger Kälte aus, in der Hoffnung, doch noch in die EU zu gelangen.

Die vom belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko orchestrierte Krise an der östlichen Grenze der EU führt brutal das Dilemma der europäischen Migrations- und Asylpolitik vor Augen. Es gibt nach wie vor keinen klaren Kurs zur Schaffung gemeinsamer Asylzentren und keine Richtlinien für eine geordnete Einwanderungspolitik. Stattdessen verfolgen die meisten Mitgliedsländer eigene Interessen.

Deutschland froh über Türsteher Polen

Deutschland wird nicht müde, seine humanistische Grundhaltung zu betonen, ist in Wahrheit aber froh, dass Polen an der Grenze den harten Türsteher gibt, selbst wenn es dabei zuweilen auch gewaltsam zugeht.

Im polnischen Grenzgebiet mühen sich indes Hilfsorganisationen, die im Niemandsland Campierenden notdürftig zu versorgen. Wer abends ein grünes Licht ins Fenster stellt, signalisiert, dass er bereit ist, Schutzsuchenden Unterschlupf zu gewähren.

In Anlehnung daran wollen Flüchtlingsorganisationen in Berlin am Adventssonntag mit Tausenden grünen Lichtern vor dem Reichstagsgebäude für einen humanitären Korridor demonstrieren. Die Migranten, die noch im Grenzgebiet festsitzen, sollen in Deutschland aufgenommen werden und einen Asylantrag stellen können.

Mit dieser Aktion fordern die Aktivisten die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP heraus. Der Grenzkonflikt in Polen könnte zur ersten Nagelprobe werden, wie ernst es die neue Regierung mit der im Koalitionsvertrag verankerten humanitären Verantwortung meint.