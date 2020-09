Flüchtlingslager auf Kara Tepe: Anwältin beklagt fehlenden Zutritt zum neuen Camp

Anzeige

Lesbos/Kara Tepe. Auf Lesbos herrscht Unklarheit über die Zustände in dem neuen Zeltlager, das seit dem Großbrand von Moria für die obdachlosen Migranten errichtet wird. “Wir haben keinerlei Informationen über das Lager und können die Menschen deshalb auch nicht so beraten, dass sie selbst eine fundierte Entscheidung treffen können”, sagte die griechische Rechtsanwältin Elli Kriona, die Asylsuchende auf Lesbos vertritt, am Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz.

Bisher stehe nur fest, dass das Lager weit unter Standard ausgestattet sei und es keine Duschen gebe. Die Anwälte selbst aber dürften gar nicht hinein, um die Menschen zu betreuen. Es herrsche die Sorge, dass auch das neue Lager als Internierungslager operieren solle, sagte Kriona. So sei es seit Ausbruch der Corona-Pandemie bereits im nun abgebrannten Lager Moria gewesen, als Ausgangssperren verhängt wurden und täglich nur 100 Menschen von rund 12.000 das Lager verlassen durften.

Die Flugblätter, mit denen die griechische Regierung seit mehreren Tagen in sieben Sprachen dazu aufruft, das Lager aufzusuchen, gäben ebenfalls keinen Aufschluss, sagte Kriona. “Die Ängste der Menschen hinsichtlich des Lagers sind absolut berechtigt.” Man wisse nicht, ob es sich um ein geschlossenes Lager handeln werde, das die Menschen nicht verlassen dürfen, und ob es sich um eine Langzeitlösung handele oder nicht.

Am Donnerstagmorgen hatte die griechische Polizei begonnen, die vielen tausend Migranten in das neue Zeltlager zu eskortieren, die seit dem Großbrand im Lager Moria vergangene Woche obdachlos sind. Bisher sollen etwas mehr als 3000 Menschen eingezogen sein. An der Aktion seien 70 Polizistinnen beteiligt, die Menschen überreden sollten, in das neue Lager bei Kara Tepe zu ziehen, teilte die Polizei mit. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) kritisierte, ihre Arbeit werde behindert. MSF warf der Polizei vor, sie habe ihre Mitarbeiter nicht in eine von der Gruppe errichtete Klinik gelassen. “Wir sind die einzige medizinische Organisation in dieser bestimmten Zone, aber wir haben immer noch keinen Zugang”, twitterte MSF. “Viele Menschen benötigen medizinische Hilfe.” Erst nach Stunden habe die Klinik wieder arbeiten können. Berichte über Gewalt gab es nicht.

Video Polizeiaktion auf Lesbos 1:36 min Die griechische Polizei hat auf der Insel Lesbos damit begonnen, Menschen aus dem zerstörten Flüchtlingslager Moria in eine neues Zeltlager zu bringen. © Reuters

Neues Flüchtlingslager bietet Platz für 8000 Personen

Das notorisch überfüllte Lager Moria auf der Insel Lesbos war vergangene Woche in Flammen aufgegangen, nach Polizeiangaben wegen Brandstiftung. Mehr als 1200 Menschen brauchten dringend eine Unterkunft. Der größte Teil von ihnen nächtigte am Rand einer Straße von Moria in die Inselhauptstadt Mytilene und errichtete Notbehausungen aus Decken, Laken, Schilf und Kartons.

Das neue Lager besteht aus großen Zelten für etwa 8000 Personen und ist an der Küste errichtet worden. Nach Angaben der UN-Flüchtlingsorganisation sind dort aber bislang nur circa 1100 Menschen eingezogen. Alle, die dort unterkommen, werden registriert und auf das Coronavirus getestet. “Dies ist eine Operation zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und mit einem klaren humanitären Ziel”, betonte die Polizei. Am Morgen seien 450 Menschen in das neue Lager gekommen.

Zu der mutmaßlichen Brandstiftung im Lager war es gekommen, nachdem dort 35 Personen positiv auf das Virus getestet worden waren und die Behörden zusätzlich zu den schon gültigen Ausgangsbeschränkungen noch Isolierungen anordneten. In dem für 2700 Personen ausgelegten Lager lebten zum Schluss mehr als 12.500 Personen. Kritikern galt es als Symbol einer gescheiterten Migrationspolitik der EU.