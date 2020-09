Anzeige

Berlin. Aus Zypern kommen Nachrichten, die wie ein Déjà-vu anmuten. Die Regierung klagt über einen beispiellosen Zustrom von Booten mit Geflüchteten an Bord. Allein seit dem Wochenende seien mehr als 150 Menschen von den 160 Kilometer weit entfernten Küsten des Libanon aufgebrochen. Männer, Frauen und Kinder, die meisten von ihnen Syrer.

“Unsere Möglichkeiten zur Aufnahme und Unterbringung von Migranten sind erschöpft”, sagte Innenminister Nikos Nouris am Montag und kündigte umgehend Gespräche mit den libanesischen Behörden an. Ein Deal müsse her, der die Menschen von der Überfahrt in die EU abhält. Auch zur EU-Grenzschutzbehörde Frontex habe man bereits Kontakt aufgenommen. Womöglich werde sie schon bald zur Abriegelung der südöstlichen Seegrenze Europas anrücken.

Die neue Fluchtbewegung aus dem krisengeschüttelten Libanon weckt Erinnerungen an jene vor fünf Jahren, als Monat für Monat Zehntausende Menschen von der Türkei nach Griechenland übersetzten, die meisten von ihnen Syrer.

Wiederholt sich 2015?

In Zypern, aber auch in Brüssel und Berlin wächst nun die Sorge davor, dass der von einer tiefen Wirtschaftskrise, der Corona-Pandemie und der heftigen Explosion am Hafen von Beirut erschütterte Libanon zum Ausgangspunkt einer neuen europäischen Flüchtlingskrise werden könnte. Dabei beteuerten Europas Politiker doch ein ums andere Mal, “2015” dürfe sich nie wiederholen.

Als sich Deutsche und Europäer im Strudel der Ereignisse vom Flüchtlingssommer 2015 wiederfanden, tobte der syrische Bürgerkrieg seit vier Jahren. Doch erst mit den Menschen, die in Schlauchbooten an griechischen Inseln anlandeten, entlang der Gleise durch Mitteleuropa zogen und erschöpft, aber glücklich in Deutschland ankamen, drang der Syrienkrieg ins öffentliche Bewusstsein hierzulande.

Vieles war damals strittig. So gingen die Meinungen über die Ausgestaltung der Aufnahme und Integration der Geflüchteten auseinander. Streit gab es auch über Maßnahmen zum Schutz der EU-Außengrenzen. In einem aber war man sich einig, von links bis rechts: Es galt, die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort, in ihren Herkunftsländern zu verbessern. Als beste Asylpolitik galt jene, die verhindert, dass Menschen aus ihrer Heimat fliehen. “Fluchtursachen vor Ort bekämpfen” – so lautete die Losung.

Auf die Bekämpfung von Fluchtursachen konnten sich alle einigen

Eine Neuausrichtung der Außen- und Entwicklungspolitik sollte den Zuzug aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie aus Afrika nach Europa bremsen. Ist dies gelungen? Die Flüchtlingsboote vor Zyperns Küste lassen daran zweifeln.

31. August 2015, Sommerpressekonferenz der Kanzlerin, soeben hat Angela Merkel mit ihrem Satz vom “Wir schaffen das” Geschichte geschrieben. Nun teilt sie der versammelten Hauptstadtpresse mit: “Es gibt einen dritten Punkt, den wir beachten müssen, und das ist die Bekämpfung der Fluchtursachen.” Merkel betont: “Hier zeigt sich, welche Bedeutung Außenpolitik hat und welche Bedeutung internationale Kooperation hat.”

28. August 2020, derselbe Ort, dasselbe Ereignis. “Es ist eine große Tragödie”, sagt Merkel über den Syrienkrieg. “Das Thema Flucht und Vertreibung ist nicht beendet”, so die Kanzlerin. “Es wird letztlich nur dadurch bewältigt werden können, wenn wir bessere Lebenschancen auch in den Herkunftsländern für die Menschen haben, die zu uns kommen.” Ein langer Satz, der doch nur eine Variante der Forderung nach der Bekämpfung von Fluchtursachen ist. Indirekt gesteht Merkel damit ein, dass der Vorsatz der Fluchtursachenbekämpfung bis heute eben dies geblieben ist: ein Vorsatz, der noch immer seiner Umsetzung harrt.

Trümmerfeld Syrien

Immer mehr Menschen sind auf der Flucht. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zählte 2019 rund 80 Millionen Vertriebene – das sind in etwa so viele Menschen, wie Deutschland Einwohner hat. Der sich zu einem Stellvertreterkrieg gewandelte Syrienkrieg zählt zu den größten humanitären Katastrophen. In dem weitgehend zerstörten Land sind 13 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen.

Mehr als 5,6 Millionen Syrer haben ihr Land verlassen – die meisten von ihnen harren in der Region aus. So hat die Türkei 3,6 Millionen Syrer aufgenommen. Im Libanon leben mehr als eine Million syrische Geflüchtete – fast ein Sechstel der Gesamtbevölkerung. In Jordanien sind 655.000 Syrer untergekommen.

Dort, in der Hauptstadt Amman, lebt Andreas Kirchhof, Sprecher des UNHCR für den Nahen Osten und Nordafrika. “Die internationale Flüchtlingshilfe hat in den vergangenen Jahren viel erreicht. Mehr als eine Million syrischer Flüchtlingskinder konnten zur Schule gehen, viele Syrer fanden in der Region Beschäftigung und erhielten Zugang zu Gesundheitsdiensten”, sagt er. Doch diese Errungenschaften sind laut Kirchhof jetzt in Gefahr. Schulen hätten geschlossen, Tagelöhner fänden keine Jobs.

Die Corona-Pandemie trifft den Nahen und Mittleren Osten hart. In Ermangelung eines funktionierenden Gesundheitsdienstes fiel der Lockdown vielerorts strenger aus als in Europa. Die ohnehin instabile Region gerät ins Wanken, die grassierende Armut nimmt weiter zu. Von den in Jordanien gestrandeten Syrern leben mehr als 90 Prozent unterhalb der Armutsgrenze. Im Libanon sieht es nicht viel besser aus. “Nimmt der Druck auf die Flüchtlinge weiter zu, könnten sich einige gezwungen sehen, trotz der schwierigen Situation in Syrien zurückzukehren oder in andere Länder aufzubrechen”, sagt Kirchhof.

Den Flüchtlingshelfern fehlt das Geld

Ob der Druck zunimmt oder nicht, hängt vom Verlauf der Pandemie und dem Umgang mit der wirtschaftlichen Krise vor Ort ab. Doch auch Europas Desinteresse könnte die Menschen in den Flüchtlingslagern und Elendssiedlungen zur Fortsetzung ihrer Flucht bewegen, in Richtung Europa. “Die Hilfsprogramme für syrische Flüchtlinge sind derzeit stark unterfinanziert. Nicht einmal die Hälfte des benötigten Geldes steht uns zur Verfügung”, klagt Kirchhof.

Die Unterbringung syrischer Binnenflüchtlinge sei teils unmenschlich, vielen Notleidenden müsse in den Aufnahmeländern der Region Hilfe verwehrt werden. “Der Mangel ist groß”, sagt Kirchhof.

Deutschland zieht jetzt, fünf Jahre nach Merkels “Wir schaffen das”, eine Zwischenbilanz. Alles in allem sieht Entwicklungsminister Gerd Müller Grund zur Zufriedenheit. “2015 hat gezeigt: Unser Denken und Handeln darf nicht an der EU-Außengrenze aufhören”, sagt er dem RND und verweist auf die Notwendigkeit der Fluchtursachenbekämpfung in den Herkunftsländern. “Deutschland hat dies beherzigt und sein Engagement in den Krisen- und Flüchtlingsregionen spürbar ausgebaut”, sagt der CSU-Politiker.

Für dieses Jahr plant der Bund Ausgaben in Höhe von 8,3 Milliarden Euro für die Fluchtursachenbekämpfung – die Hälfte davon kommt aus dem Haushalt von Müllers Ministerium. “Das ist viel Geld, ist aber nur ein Bruchteil dessen, was wir für die Versorgung von Flüchtlingen in Deutschland einsetzen müssten”, sagt der Entwicklungsminister. “Denn mit 50 Cent am Tag können wir die Überlebensversorgung eines Flüchtlings etwa im Nordirak oder Afrika finanzieren. Bei uns fallen zwischen 50 und 100 Euro an.”

Berechnungen wie diese nähren bei der Grünen-Asylpolitikerin Luise Amtsberg einen Verdacht. “Wenn die Bundesregierung und leider auch die Mehrzahl der anderen EU-Mitgliedsstaaten von der Bekämpfung von Fluchtursachen sprechen, dann meinen sie, dass weniger Geflüchtete auf ihrer Suche nach Schutz Deutschland oder die EU erreichen”, sagt Amtsberg. “Dann geht es ihnen um ein Absenken der Ankunftszahlen Schutzsuchender hier bei uns.”

Die Bundestagsabgeordnete kritisiert das Bemühen der Europäer um Migrationsabkommen mit Transitstaaten nach dem Vorbild des EU-Türkei-Deals. “Damit werden Regierungen, die etwa durch Menschenrechtsverletzungen und Verfolgung von Minderheiten selbst Ursache von Flucht sind, zu vermeintlichen Partnern in der Flüchtlingspolitik”, sagt Amtsberg. Fluchtursachenbekämpfung: Amtsberg versteht darunter Klimaschutz, zivile Krisenprävention, Projekte für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und eine faire Handelspolitik. “Hier hat die Bundesregierung bisher leider versagt”, sagt sie.

Crashkurs in internationaler Verantwortung

Die Fluchtbewegungen der Jahre 2015 und 2016 und die darauf folgenden gesellschaftlichen Spannungen hierzulande haben die Prioritäten der deutschen Innen- und Außenpolitik verschoben. Mehr noch: Seitdem fließen Innen- und Außenpolitik stärker denn je ineinander. Der zunehmende Einsatz der deutschen Außenpolitik zur Beilegung von Konflikten in Europas Nachbarschaft speist sich auch aus der Sorge vor weiteren Fluchtbewegungen. Der Flüchtlingssommer 2015 war für die Bundespolitik ein Crashkurs in internationaler Verantwortung.

Frank Remus, Repräsentant von UNHCR in Deutschland, warnt allerdings vor einer Überbewertung des deutschen Engagements. “Das verantwortliche Handeln der staatlichen Stellen, vor allem aber die Hilfsbereitschaft der Deutschen und der selbstlose Einsatz der Zivilgesellschaft haben die Welt beeindruckt. Aber wir sollten nicht vergessen, dass die eigentliche Flüchtlingsbewegung nicht in Deutschland oder Europa stattfand”, sagt er mit Blick auf den Nahen Osten und die Türkei.

Die Lautstärke, mit der in vielen Ländern des Westens über Migration gestritten wird, steht mitunter in Kontrast zum Beitrag dieser Staaten. Weltweit finden 85 Prozent der Flüchtlinge Schutz in Entwicklungsländern. “Für diese Länder sind das enorme Belastungen”, sagt Remus. Er hofft auf Europa: “Das deutsche Engagement in der Flüchtlingsfrage wird von vielen Ländern mit großem Respekt verfolgt und trägt hoffentlich dazu bei, ein gesamteuropäisches Asylsystem zu etablieren, das fair, nachvollziehbar und effizient schutzbedürftigen Menschen Zuflucht gewährt.”

In wenigen Wochen will die EU einen neuen Anlauf zu einer gemeinsamen Asylpolitik starten, Ausgang ungewiss. Die Bereitschaft zur Aufnahme und fairen Verteilung Geflüchteter ist geringer denn je. Die zypriotische Regierung wartet nicht auf Hilfe von EU-Partnern – sondern schickt die jetzt ankommenden Flüchtlinge in gecharterten Booten umgehend zurück in den Libanon. Nach ihren Fluchtursachen werden die Menschen nicht gefragt.