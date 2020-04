Flüchtlingsaufnahme: EU hat keinen Grund sich auf die Schulter zu klopfen

Anzeige

Berlin. Siehe da: EU-Mitgliedstaaten haben sich an EU-Recht zu halten. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist wahrlich keine Überraschung. Die Rechtmäßigkeit des 2015 per Mehrheitsvotum zustandegekommenen Beschlusses, 160.000 Geflüchtete von Italien und Griechenland aus in der gesamten EU zu verteilen, stand nicht infrage.

Dennoch säten Polen, Ungarn und Tschechien Zweifel, indem sie die Aufnahme einiger weniger Flüchtlinge als Gefahr für die nationale Sicherheit und öffentliche Ordnung in den Ländern darstellten und folglich ablehnten.

Jetzt hat das Gericht diese Argumentation als das entlarvt, was sie ist: ein Generalverdacht gegen schutzbedürftige Menschen.

Ein schlechtes Beispiel macht Schule

Doch noch ehe es veröffentlicht wurde, ist die Zeit über dieses Urteil längst hinweggegangen. Mitnichten verweigern bloß die drei mitteleuropäischen Staaten ihre Solidarität den EU-Partnern und den Kriegsflüchtlingen. Ihr schlechtes Beispiel hat Schule gemacht. Kaum ein EU-Staat ist heute willens, nachweislich Schutzbedürftige aufzunehmen.

Dies erklärt, weshalb aus dem 2015 beschlossenen Kontingent der 160.000 umzusiedelnden Geflüchteten gerade einmal 35.000 aus Griechenland und Italien weiterreisen durften. So gesehen verdienen nicht nur Polen, Tschechien und Ungarn den Rüffel der Richter, sondern die EU als solche. Ihre Regierungen sind nicht einmal jetzt, in der sich zuspitzenden Corona-Krise, zur Linderung der himmelschreienden Not in den griechischen Elendslagern bereit.

Die 2015 zusammengezimmerte EU-Asylpolitik ist gescheitert, eine neue ist nicht in Sicht.

Der Riss zwischen Ost und West vertieft sich

Nun fällt das EuGH-Urteil in eine Zeit, in der der Graben zwischen Westeuropa auf der einen und Mittel- sowie Osteuropa auf der anderen Seite Tag für Tag größer wird. Die ungarische und die polnische Regierung beschleunigen unter dem Vorwand der Corona-Krisenbekämpfung den Abbau der Gewaltenteilung in ihren Ländern. Die Möchtegern-Autokraten Viktor Orbán und Jarosław Kaczyński schränken den Einfluss von Parlamenten, Justiz und Medien massiv ein. Und der Rest der EU schaut der Erosion grundlegender Pfeiler von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit inmitten des Staatenbundes in Schockstarre zu.

So sehr sich die sogenannte Flüchtlingskrise von der Corona-Krise unterscheiden mag, eines haben sie doch gemeinsam: Sie legen schonungslos offen, wie unterschiedlich, ja gegensätzlich man im Westen und im Osten des Kontinents über die liberale Demokratie denkt. Europa leidet am Schwund gemeinsamer Überzeugungen und geteilter Werte. Was bleibt, um die EU zusammenzuhalten?