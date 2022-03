Fluchtkorridore angekündigt: Ukraine kritisiert Plan zur Evakuierung von Kiewern nach Russland

Anzeige

Kiew. Die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk hat die russische Initiative zur Einrichtung von Fluchtkorridoren nach Russland bestätigt und zugleich kritisiert. Ein entsprechendes Schreiben sei am Sonntag in Kiew eingegangen, sagte sie.

„Das ist keine annehmbare Variante der Öffnung von humanitären Korridoren“, erklärte Wereschtschuk am Montag. Die Ukrainer würden nicht aus den nördlich von Kiew gelegenen Orten nach Belarus fahren, um dann per Flugzeug nach Russland gebracht zu werden. Wereschtschuk sagte, sie habe Russland vorgeschlagen, Fluchtkorridore innerhalb der Ukraine in den Westen zu öffnen.

Video Kriegsdienst im eigenen Land: Wie ein Künstler künftig die Ukraine verteidigt 2:16 min Unter den zehntausenden Menschen, die sich aktuell in Lwiw aufhalten sind auch diejenigen, die ins Militär oder für deren Unterstützung eingezogen werden. © RND/Sitara Thalia Ambrosio

Waffenruhe am Montagmorgen

Die Waffenruhe hätte ab 10 Uhr Ortszeit (9 Uhr MEZ) gelten sollen. „Wir verlangen von der Russischen Föderation die Eröffnung von Möglichkeiten für humanitäre Korridore, über die (...) Medikamente und Lebensmittel gebracht werden können“, sagte sie.

Nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums sind nahe der Kiewer Vorstadt Irpin bei einem Versuch zur Einrichtung eines „grünen Korridors“ acht Zivilisten getötet worden. Der Bürgermeister von Butscha, Anatolij Fedortschuk, sei verletzt worden.