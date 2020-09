Floyd-Prozess - Anwälte der Polizisten glauben weiter an Drogentod

Anzeige

Minneapolis. Verteidiger im Fall des bei einer brutalen Festnahme ums Leben gekommenen Afroamerikaner George Floyd haben den Toten als Gefahr für die Allgemeinheit dargestellt. Floyd sei wahrscheinlich auch nicht gestorben, weil ihm der Hauptangeklagte minutenlang das Knie gegen den Hals gedrückt habe, sondern weil er Drogen genommen habe, argumentierten die Anwälte Earl Gray und Eric Nelson in Gerichtsdokumenten. Die Familie Floyds wies das zurück.

Floyd war gestorben, nachdem ihm ein weißer Polizist bei der Festnahme am 25. Mai in Minneapolis fast acht Minuten lang das Knie gegen seinen Hals gedrückt hatte, auch dann noch, als Floyd klagte, er bekomme keine Luft mehr. Eine Augenzeugin filmte das Ganze und stellte das Video ins Internet. Die Aufnahmen führten weltweit zu Empörung und vor allem in den USA zu Demonstrationen gegen rassistische Polizeigewalt.

Der 44-jährige Hauptverdächtige Derek C. ist wegen Mordes zweiten und dritten Grades sowie Totschlags angeklagt. Als Mord zweiten Grades gilt, wenn der Täter ein Schwerverbrechen begehen wollte und das Opfer dabei unbeabsichtigt tötete. Mord dritten Grades entspricht in etwa Totschlag nach deutschem Recht. Drei weitere Polizisten sind wegen Beihilfe angeklagt. Die Angeklagten sollten am Freitag wieder vor Gericht erscheinen.

Ein einziger Zweifler reicht

C.s Anwalt Nelson erklärte, Floyd habe schon bei einer Festnahme 2019 nicht auf die Polizei gehört. Damals seien bei ihm Rauschgiftpillen und Kokain gefunden worden.

Gray, der einen weiteren Angeklagten vertritt, nannte Floyd einen Ex-Häftling, Lügner, Gewalttätigen und Drogenkriminellen. "Floyd war ein Abhängiger, wie die Polizisten vermutet hatten. Er war schlimmer als das", schrieb Gray. Anstatt sich ins Polizeiauto zu setzen, habe er sich gewehrt und eine Überdosis Fentanyl geschluckt. "In seinem Rauschzustand wäre atmen bestenfalls schwierig gewesen", urteilte Gray. "Floyds absichtliche Weigerung, Anordnungen zu befolgen, hat zusammen mit seiner Überdosis zu einem eigenen Tod beigetragen."

Nicht in den Fall involvierte Anwälte sagten, die Verteidiger brauchten nach einem Gegengewicht zu dem eindrucksvollen Video von Flodys Tod. Das könne durchaus Erfolg haben, denn um einen Schuldspruch zu verhindern, brauche nur ein Mitglied der Jury Zweifel an der Schuld der Angeklagten zu haben.

Der Anwalt von Floyds Familie, Ben Crump, warf der Verteidigung vor, Floyds Charakter in Zweifel zu ziehen. "Alles, was Sie wissen müssen, ist auf diesem schrecklichen Video", sagte er.