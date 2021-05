Flaschenwürfe und brennende Mülltonnen: 1.-Mai-Demo in Berlin eskaliert

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die „revolutionäre“ Demo sollte an diesem 1. Mai anders werden als in vergangenen Jahren: Mehr Inhalte, weniger Krawall und Alkohol. So hatten die Veranstalter es angekündigt. Doch daraus wurde nichts. In Berlin-Neukölln brennen am Samstagabend Mülltonnen, Glascontainer und mindestens ein Auto, Flaschen und Böller werden auf Polizisten geworfen. Nicht wenige der Flaschen sind Bierflaschen, die Demonstrationsteilnehmer vorher leer getrunken haben.

Anstatt durch die Nordneuköllner Kieze ins benachbarte Kreuzberg zu laufen, stoppt die Demonstration bereits nach einem Bruchteil der Wegstrecke und endet in einer Gewalteskalation.

Video Berlin „Revolutionärer 1. Mai“: Heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei 0:47 min In Berlin kam es bei der 1. Mai Demo zu massiven Auseinandersetzungen mit der Polizei. © RND

Anzeige

Die „Revolutionäre 1.-Mai-Demonstration“ ist ein fester Termin im Kalender der linksradikalen Szene der Hauptstadt. Oft lief sie durch den Stadtteil Kreuzberg. In den vergangenen Jahren meldeten die Organisatorinnen und Organisatoren sie gar nicht erst bei der Polizei an. Der Protest gegen „Staat und Kapital“ vermischte sich mitunter mit Straßenfest und Saufgelage. Wer wirklich demonstrieren wollte und wer mehr an Alkohol und Geselligkeit interessiert war, ließ sich nicht immer klar trennen. Oft kam es zu schweren Auseinandersetzungen mit der Polizei.

„Yallah Klassenkampf“

In diesem Jahr wurde die Demonstration von einem Bündnis migrantischer und internationalistischer linker Gruppen organisiert. Dabei sollten Ungleichheiten in der Gesellschaft in den Vordergrund gerückt werden, die sich besonders in der Corona-Pandemie zeigten, hieß es im Protestaufruf. Besonders wollten die Organisatoren auf die Situation vieler Migranten in Deutschland aufmerksam machen, die besonders häufig von wirtschaftlicher Ausbeutung, aber auch von Zwangsräumungen und Wohnungslosigkeit betroffen seien. Das Motto, das am Abend auch auf einem Transparent zu sehen ist: „Yallah Klassenkampf!“

Das Motto der Organisatoren: „Yallah Klassenkampf“. © Quelle: Felix Huesmann

Anzeige

Die Organisatoren meldeten ihre Demonstration an, baten die Teilnehmer explizit darum, keinen Alkohol zu trinken. „Wenn ihr Bock auf Saufen habt, dann verschwindet bitte von der Demo“, ruft eine der Sprecherin zum Beginn der Demonstration am Hermannplatz von einem LKW, der als Bühne dient. Tausende haben sich hier versammelt. Die Allermeisten tragen Mund-Nasen-Bedeckungen. An die Abstandsregeln halten sie sich jedoch größtenteils nicht – es sind zu viele Menschen auf zu wenig Raum. Mehrfach bitten die Sprecherinnen auf der Bühne, sich möglichst gut zu verteilen, um Abstand zu schaffen.

Als die Demonstration schließlich loszieht, stoppt sie schon nach wenigen Hundert Metern immer wieder. Die Polizei weist über Lautsprecher auf die Corona-Auflagen hin. Gegen 20 Uhr erklärt die Polizei schließlich, sie werde einzelne Blöcke aus der Demo ausschließen, weil die Versammlungsleitung „trotz mehrfacher Aufforderung nicht ausreichend auf die Teilnehmenden der Versammlung in Hinblick auf die Einhaltung der Hygieneregeln einwirken konnte“.

Angriffe auf Polizisten und brennende Mülltonnen

Als die Polizei versucht, Teile der Demonstration abzudrängen, kommt es zu ersten Auseinandersetzungen und Festnahmen. Schon zuvor waren Beamte mit Pyrotechnik beworfen worden. Die Spitze des Demo-Zuges wird etwa zeitgleich wenige Hundert Meter entfernt auf der Sonnenallee aufgehalten.

Nach kleineren Auseinandersetzungen und einzelnen Festnahmen eskaliert die Lage hier schließlich: Immer mehr Menschen werfen Glasflaschen und andere Gegenstände auf die Polizisten. Mülltonnen und Holzpaletten werden auf der Fahrbahn angezündet und brennen lichterloh. Erst einige Zeit später kann die Feuerwehr die Brände löschen.

Anzeige

Auf der Sonnenallee setzten die Demonstranten mehrere Müllcontainer in Brand. © Quelle: Felix Huesmann

Um kurz nach 21 Uhr erklärt der Versammlungsleiter die Demonstration laut Angaben der Polizei für beendet. Der Krawall geht jedoch weiter. Auch in mehreren Seitenstraßen werden Gegenstände angezündet und liefern sich Demonstranten gewaltsame Scharmützel mit der Polizei. Laut Polizeiangaben wurden mehrere Beamte verletzt, eine abschließende Bilanz lag am späten Abend jedoch noch nicht vor.

Die Organisatoren des Protests sprechen in einer Pressemitteilung am Samstagabend von einem „kämpferischen Zeichen der Solidarität“, das von der Demonstration ausgegangen sei. Sie habe wegen „zahlreichen brutalen Angriffen der Polizei“ nicht bis zum geplanten Endpunkt laufen können. Das „angebliche Nichteinhalten“ der Corona-Maßnahmen habe als Vorwand gedient und die Polizisten hätten die Demonstranten provoziert. Es sei immer wieder auf friedliche Menschen eingeprügelt worden, Dutzende Demonstranten seien verletzt worden. Auch was die Beendigung der Demonstration angeht, widersprechen sie der Darstellung der Polizei: Die Demo sei ohne rechtliche Grundlage aufgelöst worden.

Um 22 Uhr sind die meisten Demo-Teilnehmer bereits auf dem Weg nach Hause. Weiter tönen Sirenen durch den Stadtteil und dazu Lautsprecherdurchsagen der Polizei, die auf die angebrochene Ausgangssperre hinweisen. An einem Verkehrsübergang auf der Sonnenallee, wo es kurz zuvor schwere Auseinandersetzungen gegeben hatte, spricht ein behelmter Beamter ein knutschendes Pärchen an. Sie mögen damit bitte zu Hause weitermachen. Als sie sich davon nicht beirren lassen, wird sein Kollege deutlicher: „Haut ab jetzt!“, ruft er. Die beiden gehen widerwillig. Im Stadtteil sind noch für eine ganze Weile laut explodierende Böller zu hören.