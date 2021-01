Flaggen auf halbmast: USA gedenken im Kapitol gestorbenem Polizisten

08.01.2021, USA, Washington: Eine US-Flagge ist auf Halbmast vor dem Kapitol gehisst in Gedenken an den Polizisten Brian Sicknick, der an den Folgen von Verletzungen, die er bei Zusammenstößen mit den Angreifern erlitten hatte, gestorben ist. Damit kamen bei den Krawallen vom Mittwoch mindestens fünf Menschen ums Leben. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. © Quelle: Patrick Semansky/AP/dpa