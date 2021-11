Flächendeckender Ausfall des Notrufs: die wichtigsten Fragen und Antworten

Anzeige

Das laute Piepen der Warn-App Katwarn hat am frühen Donnerstagmorgen an einigen Orten in Deutschland Menschen aus dem Schlaf gerissen. Die Behörden informierten damit über einen Ausfall des Notrufs von Polizei und Feuerwehr in weiten Teilen der Republik. Viele andere erfuhren aus dem Radio von dem Ausfall, der an einigen Orten über mehrere Stunden andauerte. Warum ist der Notruf ausgefallen und wie konnte das passieren? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wie flächendeckend war der Ausfall?

Betroffen waren Notruf-Leitstellen in mindestens zehn Bundesländern, darunter Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Berlin. Laut Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) bestand die Störung zwischen 4:30 und 5:40 Uhr am frühen Donnerstagmorgen. Aus mehreren Bundesländern wurden jedoch auch danach noch Ausfälle gemeldet.

Wie konnte es zu dem Ausfall kommen?

Verantwortlich für den Ausfall war ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Fehler bei der Telekom. „Ursächlich für die Störung war vermutlich die Einbringung einer neuen Software, die zuvor ausführlich getestet worden war und keinerlei Auffälligkeiten gezeigt hatte“, sagte ein Unternehmenssprecher der Deutsche Presseagentur. Einen Hackerangriff könne die Telekom aktuell ausschließen.

Die Telekom sorgt dafür, dass Anrufe beim Notruf bei der richtigen Leitstelle landen. „In Zeiten von Voice-over-IP-Telefonie, die keinem festen Standort zugeordnet wird, weil sie über das Internet läuft, ist die Zuordnung einer Telefonnummer zur richtigen Leitstelle leider sehr komplex“, erklärte Manuel Atug, Experte für IT-Sicherheit und Kritische Infrastrukturen vom IT-Sicherheitsberatungsunternehmen HiSolutions AG. „Wenn es dabei einen Softwarefehler gibt, kann der schnell zu einem Ausfall führen, der mal eine Kommune, mal einen Landkreis, oder wie jetzt sogar große Teile Deutschlands betrifft“, sagte Atug dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Wie ungewöhnlich ist ein solcher Ausfall des Notruf-Systems?

„Das geht so nicht“, sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag laut einer Mitteilung seines Ministeriums. Man werde das Problem gemeinsam mit der Telekom nachbereiten. Der flächendeckende Ausfall am Donnerstag war jedoch nicht der erste – auch nicht in diesem Jahr. Bereits Ende September meldeten bundesweit einige Notruf-Leitstellen den Ausfall der 110 und 112. Betroffen waren im September jedoch lediglich Anrufe aus dem Mobilfunknetz. Aus dem Festnetz konnte der Notruf weiter erreicht werden. Die Telekom sprach damals von einer bundesweiten Störung im Mobilfunknetz, von der auch einige Notruf-Leitstellen betroffen gewesen seien. Die Ausfälle hätten etwa eine halbe Stunde angehalten.

Vorübergehende regional begrenzte Ausfälle des Notrufs von Polizei oder Feuerwehr ereignen sich häufiger. So verursachte ein Fehler bei der Telekom Anfang September einen zeitweisen Ausfall der 112 in Dessau. Ende September gab es in mehreren Thüringer Landkreisen einen Ausfall der 112 wegen eines technischen Fehlers in einer Telefonanlage.

Lassen sich flächendeckende Ausfälle sicher vermeiden?

„Man kann natürlich immer eine noch intensivere Qualitätssicherung betreiben“, sagte IT-Sicherheitsexperte Atug. „Die Frage ist jedoch, wo man Halt macht. Selbst bei Facebook als großem internationalen Konzern kam es vor kurzem zu einem weltweiten mehrstündigen Totalausfall. Solche Unternehmen tun viel, um dem vorzubeugen.“ Hundertprozentig verhindern könne man derartige Ausfälle jedoch nicht. Wichtig sei jetzt die Fehleranalyse. „Es muss offen und transparent kommuniziert werden, was die Ursachen waren, damit alle davon lernen können“, so Atug.

Droht das Notruf-System auch zum Ziel von Cyberangriffen zu werden?

Die Notruf-Infrastruktur sei sicherlich ein lohnendes Ziel für Angreifer, die ernsthaften Schaden anrichten möchten und dafür auch lebensbedrohliche Situationen in Kauf nehmen, erklärte Atug. „Da denke ich aber eher an militärische oder terroristische Angriffe.“ Organisierte Kriminelle, die mit sogenannten Ransomware-Angriffen Geld erpressen, würden sich hingegen meist auf lukrativere Ziele konzentrieren, bei denen nicht die Gefahr von Todesopfern besteht, die zu einem deutlich höheren Ermittlungsdruck der Behörden führen würden. Im Fokus stünden eher mittelständische Unternehmen im produzierenden Gewerbe.

Wie informieren die Behörden die Bevölkerung über Ausfälle des Notrufs und andere Notfälle?

Am Donnerstagmorgen sei das Lagezentrum der Telekom sehr schnell mit dem BBK in Kontakt getreten, sagte der Präsident der Behörde, Armin Schuster, dem RND. „Und die regionalen Leitstellen konnten anschließend unsere Warn-App NINA zur weiteren Verbreitung der Information nutzen“, ergänzte Schuster. Warnungen über Ausfälle des Notrufs, aber auch über Unwetter, Großbrände oder andere Gefahrenlagen werden sowohl über die NINA-App des Bundesamts, als auch über die ähnlich funktionierende Katwarn-App verbreitet, die für Android-Smartphones und iPhones kostenlos verfügbar sind. Die Warnungen werden von den Landkreisen verschickt und erreichen über das Warnsystem des BBK auch lokale und regionale Medien, sodass sie etwa im Lokalradio verbreitet werden.