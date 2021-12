Fischereistreit in der nächsten Runde: Frankreich will über EU-Kommission gerichtliche Schritte einleiten

Anzeige

Anzeige

Paris. Frankreich will im Fischereistreit mit Großbritannien in der EU juristische Schritte einleiten. Die Entscheidung wurde nach einem Treffen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit französischen Fischern im Elysee-Palast am Freitag bekanntgegeben.

Frankreichs Europa-Staatssekretär Clément Beaune erklärte, Frankreich werde um ein Treffen des Partnerschaftsrats zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich bitten, einem für Post-Brexit-Fragen zuständigen politischen Gremium. „Wir werden außerdem in den kommenden Tagen die Europäische Kommission bitten, gerichtliche Schritte für Lizenzen einzuleiten, die uns zustehen“, sagte er.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Die britischen Fischfanglizenzen stehen im Zentrum des Disputs zwischen den beiden Ländern nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU im vergangenen Jahr. Vor dem Brexit durften französische Fischer weit in britischen Gewässern fischen. Inzwischen brauchen sie eine spezielle Lizenz der britischen Regierung oder der Behörden der Kanalinseln Jersey und Guernsey, um in bestimmten Gebieten auf Fischfang zu gehen.

73 ausstehende Lizenzen

Frankreich habe 93 Prozent der angefragten Lizenzen erhalten, sagte Beaune. Ausstehend waren demnach noch 73 Lizenzen. Die Fischereiindustrie hat ökonomisch begrenzte Bedeutung, ist jedoch für beide Staaten symbolisch wichtig. Olivier Le Nezet, der Kopf des Fischereikomitees in der Region Bretagne, sagte: „Macron hat es sehr klar gemacht: der Kampf geht weiter, er wird nur aufhören, wenn wir die Lizenzen bekommen.“ Macron werde nicht aufhören, zu verhandeln, sagte er.

Die französische Fischereiministerin Annick Girardin sagte, die Teilnehmer des Treffens im Elysee-Palast hätten auch über finanzielle Hilfen für Fischer gesprochen, deren Lizenzen nicht bewilligt werden.