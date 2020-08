Finale Schlacht um die Demokratie? Obama schießt übers Ziel hinaus

Anzeige

Es war ein bisschen wie zu seinen Bewerbungszeiten, als Barack Obamas rhetorische und empathische Begabung einem Schauer über den Rücken jagen konnten. Doch diesmal war der ehemalige Präsident nicht in eigener Mission unterwegs. Er warf sein gesamtes politisches Gewicht für die, so mutete es an, finale Schlacht um Amerikas Demokratie in die Waagschale. Geschickt gewählt war auch der Ort seines flammenden Appells: Obama stand vor der überdimensionalen US-Verfassung im “Museum of the American Revolution in Philadelphia”.

Er sprach von “dunklen Zeiten” und dass Trump die “Demokratie niederreißen” wolle. In Hinterzimmergesprächen soll Obama sogar die jetzige Situation mit der Machtübernahme Hitlers verglichen haben.

Spätestens da verblasst der Zauber des Wunderredners ein wenig. Denn so ungehobelt und rücksichtslos Trump auch daherkommen mag – die amerikanische Demokratie ist stärker als dieser Totalausfall eines Präsidenten. Insofern war Obamas Rede eher eine Reminiszenz an eloquentere Zeiten – ob sie einem Regierungswechsel dienlich war, bleibt abzuwarten.