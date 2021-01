FFP2, Homeoffice, Ausgangssperren: Was vor dem Bund-Länder-Gespräch diskutiert wird

In Bussen, Bahnen und Straßenbahnen ist es inzwischen leerer - aber gerade zu den Stoßzeiten im Berufsverkehr nicht so leer wie im Frühjahr. Die Bundesregierung hat klipp und klar gemacht, dass es um keine Einstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) geht. Eher im Gegenteil: Kontakte der Fahrgäste sollen entzerrt werden. In einigen Städten fahren Sonderbusse zu Impfzentren. Extra Fahrzeuge - zumal für wenige Kunden - sind schwer auf die Schnelle organisieren. Daher müssten Fahrtanlässe minimiert werden, auch für Freizeitzwecke, erläutert der Branchenverband VDV. Wie in Spanien könnte eine weitere Maßnahme sein, während der Fahrt Gespräche und Telefonate sein zu lassen, damit sich weniger Aerosole ausbreiten.