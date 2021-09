Greta Thunberg bei Rede in Berlin: Deutschland einer der größten „Klima-Schurken“

Anzeige

Hannover/Berlin. „Wenn die Pandemie uns etwas gelehrt hat, dann das: Dass die Klimakrise nie wie ein Notfall behandelt wurde“. Mit diesen Worten hat die 18-jährige Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg am Freitag ihre Rede vor dem Berliner Reichstag eingeleitet.

Die Kundgebung ist Teil des globalen Klimastreiktages. Die Gründerin der Bewegung „Fridays for Future“ sagte, während der vergangenen eineinhalb Jahre hätten sich soziale Normen verändert. „Aber die Klimakrise ist währenddessen nicht verschwunden, wir sind auch nicht verschwunden und die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist so hoch wie nie zuvor.“

Die schwedische Klimarechtsaktivistin hat in ihrer knappen Rede die Deutschen zur Beteiligung an der Bundestagswahl aufgerufen. Allerdings, sagte sie, käme keine deutsche Partei mit ihren Klimaplänen auch nur in die Nähe, das Pariser Abkommen einzuhalten. „Ihr müsst wählen gehen, aber das ist nicht genug“, so Thunberg.

Sie warf Deutschland vor, weltweit der viertgrößte CO2-Emittent zu sein. „Mit 80 Millionen Menschen ist das schon eine Leistung.“ Deutschland sei damit einer der größten „Klima-Schurken“.