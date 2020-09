Feuer im Flüchtlingslager Moria: Politiker fordern schnelle Hilfe

Anzeige

Düsseldorf. NRW-Integrationsminister Joachim Stamp hat angesichts des verheerenden Feuers im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos zu schneller Hilfe aufgerufen. “Es ist erbärmlich, dass die EU so lange zugeschaut hat, bis es in Moria zu dieser Eskalation gekommen ist”, sagte der FDP-Politiker am Mittwoch. “Deutschland hat die Ratspräsidentschaft inne und trägt Verantwortung.” Es sei unmittelbares Handeln notwendig, um es nicht zur humanitären Katastrophe kommen zu lassen.

Die Länder hätten bereits Hilfe angeboten, sagte Stamp. „Der Bund muss die Koordination übernehmen. Horst Seehofer und Heiko Maas sind bisher untätig geblieben. Das muss sich sofort ändern.“ Da Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft inne habe, trage es eine besondere Verantwortung. „Wenn die EU nicht in der Lage ist, wenige Tausend Migranten menschenwürdig unterzubringen, ist das eine Bankrotterklärung der europäischen Werteordnung.“

Besuch des größten Flüchtlingslagers Europas

Anfang August hatte Stamp zusammen mit Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) das größte Flüchtlingslager Griechenlands und Europas besucht und sich ein Bild von den Zuständen im völlig überfüllten Camp gemacht. Das Lager Moria steht nach dem Ausbruch mehrerer Brände in der Nacht zum Mittwoch fast vollständig in Flammen. In den frühen Morgenstunden wütete das Feuer weiter, angefacht von starken Winden. Über Verletzte oder gar Tote gab es zunächst keine Informationen.

Die Ursache war zunächst unklar. Auf der griechischen Insel Lesbos hatte es zuletzt mehrere Waldbrände gegeben.

Inzwischen haben sich etliche Politiker vorwiegend über ihre Twitter-Kanäle bestürzt über die Ereignisse in Griechenland gezeigt. „Die EU-Mitgliedsstaaten müssen Moria umgehend evakuieren“, fordert Kevin Kühnert (SPD). Norbert Röttgen (CDU) schreibt: „Jetzt gibt es kein Zurück & keine Ausreden mehr: Europa muss endlich einen Weg finden, Griechenland zu entlasten & den Menschen Schutz zu bieten.“ „Unsere progressiven Landesregierungen Thüringen, Berlin und Bremen wollten aufnehmen, aber BMI Seehofer blockiert“, so Katja Kipping (Die Linke).

Bei Twitter hat sich der Hashtag #WirHabenPlatz etabliert, unter dem sich User dafür aussprechen, Geflüchtete nach Deutschland kommen zu lassen. Zu den Vorreiterinnen gehört auch die Kapitänin und Aktivistin Carola Rackete.

Das Flüchtlingslager Moria ist seit Jahren heillos überfüllt. Derzeit leben dort nach Angaben des griechischen Migrationsministeriums rund 12.600 Flüchtlinge und Migranten - bei einer Kapazität von gerade mal 2800 Plätzen. Seit vergangener Woche treten immer mehr Fälle von Corona-Infektionen auf, weshalb das Lager unter Quarantäne gestellt worden ist.