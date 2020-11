“Feige Tat, die Leben zerstört ”: EU-Spitzen verurteilen Anschlag von Wien

Anzeige

Brüssel. Die EU-Spitzen haben den mutmaßlich islamisch motivierten Anschlag in Wien verurteilt. Sie sei „schockiert und traurig über den brutalen Angriff“, erklärte Kommissionschefin Ursula von der Leyen noch in der Nacht auf Twitter. Europa stehe „in voller Solidarität an Österreichs Seite“, versicherte von der Leyen und fügte hinzu: „Wir sind stärker als Hass und Terror.“

EU-Ratspräsident Charles Michel verurteilte die „feige Tat, die Leben zerstört und unsere menschlichen Werte verletzt“. Seine Gedanken seien bei den Opfern und den Menschen in Wien, teilte er ebenfalls auf Twitter mit. Auch er versicherte: „Wir stehen an der Seite Österreichs“.

EU-Parlamentspräsident David Sassoli erklärte, „mit Traurigkeit und Entsetzen“ verfolge man die Nachrichten „über eine weitere Terrorattacke in Europa“. „Auf unserem ganzen Kontinent stehen wir vereint gegen Gewalt und Hass“, so Sassoli auf Twitter.

Am Montagabend hatte mindestens ein Attentäter in Wien auf Menschen geschossen. Nach Angaben der Polizei gibt es bislang drei Todesopfer. 15 Personen seien teils schwer verletzt worden. Der mit einem Sturmgewehr bewaffnete Attentäter sei von Polizisten erschossen worden. Die Polizei fahndet nach möglichen Mittätern. Österreichs Innenminister Karl Nehammer spricht von einem islamistischen Anschlag.

Putin verurteilt “brutales und zynisches Verbrechen”

Der russische Präsident Wladimir Putin verurteilte den Terroranschlag als ein “brutales und zynisches Verbrechen”. Die Tat zeige einmal mehr die “unmenschliche Rohheit des Terrorismus”, schrieb Putin in einem Telegramm an seinen österreichischen Amtskollegen Alexander Van der Bellen und an Kanzler Sebastian Kurz.

Zugleich äußerte Putin in dem am Dienstag veröffentlichten Schreiben die Überzeugung, “dass es den Terrorkräften nicht gelingen wird, irgendjemanden einzuschüchtern, Hass und Feindschaft zu säen zwischen Menschen verschiedener Glaubensbekenntnisse”.

Der Kremlchef bot Österreich und weiteren Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft an, den Kampf gegen “alle Formen und Erscheinungen des Terrorismus” gemeinsam zu führen. Das hatte Putin zuletzt auch dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach den Terroranschlägen in Paris und Nizza angeboten.

Den Angehörigen der Opfer der Anschläge in Wien sprach Putin sein Mitgefühl aus.