FDP verteidigt geplantes Ende von Corona-Beschränkungen

Pressestatement von Bijan Djir-Sarai, designierter Generalsekretär der FDP, zu den Entwicklungen und zur Lage im Russland-Ukraine-Konflikt am 22.02.2022. Djir-Sarai hat die Corona-Exit-Strategie der Bundesregierung verteidigt. „Wir kehren zur Normalität zurück“, sagte Djir-Sarai am Montag. Am 20. März sollen viele Corona-Beschränkungen entfallen, gleichzeitig würden die Länder handlungsfähig bleiben, so der FDP-Politiker. © Quelle: imago images/Chris Emil Janßen