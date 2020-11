FDP und Grüne fordern Aufklärung im Fall Caffier

Anzeige

Berlin. Der Obmann der FDP-Bundestagsfraktion im Innenausschuss, Benjamin Strasser, fordert Aufklärung über den mutmaßlichen Waffenkauf des Innenministers von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier (CDU), bei einem Verkäufer, dem Nähe zum rechtsextremen Netzwerk “Nordkreuz” nachgesagt wird. “Wer sich sonst als härtester Aufklärer geriert, muss bei sich selbst mit der Aufklärung beginnen”, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Als oberster Polizeichef des Landes darf auch nicht der Hauch eines Verdachts hängen bleiben, auch er habe Drähte in die rechtsextreme Szene. Das ist keine Privatsache.”

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, sagte dem RND: “Wenn es um Verbindungen zu einer mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppe geht und sogar um einen Waffenerwerb, kann der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern das nicht einfach zur Privatsache erklären. Caffier muss alles haarklein offen legen, um zur Aufklärung beizutragen.” Dabei sei auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) “gefordert, dafür zu sorgen, dass er der Öffentlichkeit und dem Parlament Rede und Antwort steht”.

Der CDU-Politiker und Jäger war am Donnerstag bei einer Presskonferenz der Frage ausgewichen, ob er eine Waffe bei einer Person mit möglicher Nähe zur Gruppe “Nordkreuz” gekauft habe. Er betonte, das falle in seinen “Privatbereich”, dazu könne man ihn gerne privat anfragen. Allerdings bleibe privat auch in Zukunft privat.