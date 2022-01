FDP-Politiker Djir-Sarai: Diskussion um Corona-Öffnung muss jetzt beginnen

Anzeige

Berlin. Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert, schnell mit einer Diskussion über die Rücknahme von Corona-Beschränkungen zu beginnen. „Anders als es zu befürchten war, sehen wir glücklicherweise trotz steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus keine Zunahme schwerwiegender Krankheitsverläufe“, sagte Djir-Sarai der Deutschen Presse-Agentur.

„Ich halte es daher für ausgesprochen wichtig, dass wir in der derzeitigen Situation ein starkes positives Zeichen an die Menschen senden und schon jetzt beginnen, ernsthaft und intensiv über mögliche Öffnungsperspektiven zu sprechen“, so Djir-Sarai.



Es wäre zu spät, diese Diskussion erst anzustoßen, wenn der Höhepunkt der Omikron-Welle überwunden sei, sagte er. „Derzeit schätzen Experten, dass gegen Ende Februar die Infektionszahlen wieder sinken werden. Sollte sich dies bewahrheiten und keine Überlastung des Gesundheitssystems mehr drohen, müssen wir zu diesem Zeitpunkt bereits mit einer klaren Exit-Strategie bereitstehen.“

Das Land brauche mehr als den „vagen Hoffnungsschimmer“, dass der pandemiebedingte Ausnahmezustand irgendwann überwunden sein wird. „Was unser Land jetzt braucht, ist die Gewissheit, dass Lockerungen eintreten, sobald es die Rahmenbedingungen hergeben“, sagte Djir-Sarai.