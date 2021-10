FDP-Nachwuchs stellt Forderungen an nächste Bundesregierung: Grundlegende Reformen bei Zukunftsthemen

Anzeige

Berlin. Der Chef der Jungen Liberalen, Jens Teutrine, fordert von einer möglichen künftigen Bundesregierung unter Beteiligung der FDP „grundlegende Reformen“ und besondere Rücksicht auf die Interessen junger Menschen. Die FDP hatte wie auch die Grünen bei der Bundestagswahl bei jungen Wählern besonders gut abgeschnitten. „Die nächste Bundesregierung muss die liegengebliebenen Zukunftsthemen endlich anpacken“, sagte Teutrine der Deutschen Presse-Agentur.

Grundlegende Reformen in Digitalisierungs-, Bildungs- und Rentenpolitik unvermeidlich

„Marktwirtschaftlicher Klimaschutz“, sozialer Aufstieg, mehr Vergleichbarkeit im Bildungssystem und eine schnellere Digitalisierung von Verwaltung und Schulen seien die Themen, die die junge Generation bewegten und die Wähler am Wahltag belohnt hätten. „Diesem Vertrauen muss die FDP auch in einer möglichen Regierungsbeteiligung gerecht werden.“ In der Digitalisierungs-, Bildungs- und Rentenpolitik komme man um grundlegende Reformen nicht herum. „Ich wünsche mir, dass die FDP da Druck macht und nicht mitmacht, wenn andere nur den Status Quo verwalten wollen.“

Die FDP verhandelt seit Donnerstag mit SPD und Grünen über die Möglichkeit einer sogenannten Ampel-Koalition. Weitere Gesprächstermine sind für Montag, Dienstag und Freitag geplant.