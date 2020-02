FDP-Ministerpräsident dank AfD: Der lautlose Eklat von Erfurt

Anzeige

Erfurt. Das sichtbarste Zeichen dafür, was an diesem Tag passiert war, lieferte die Vorsitzende der Thüringer Linken. Susanne Hennig lief mit einem Strauß Blumen auf den neuen Ministerpräsidenten des Freistaates zu. Doch statt ihn Thomas Kemmerich in die Hand zu drücken, warf sie ihm das Gebinde mit einer schnellen Bewegung vor die Füße und schritt eilig davon.

Der alte Ministerpräsident Bodo Ramelow reagierte weniger aggressiv als – wenn man so will – depressiv. Als Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) nach dem dritten Wahlgang das Ergebnis verkündete, demzufolge auf Kemmerich 45, auf Ramelow aber nur 44 Stimmen entfielen, da senkte der 63-Jährige mit versteinerter Miene den Kopf und stützte sich auf dem Rücken des Stuhls ab, der vor ihm stand. Er wirkte im wortwörtlichen Sinne wie ein Geschlagener.

Die Szenen symbolisierten, was in den zweieinhalb Stunden zuvor passiert war.

Kaum Spitzenpolitiker

Eigentlich hatte sich alles ganz ruhig angelassen im lichten Saal des Thüringer Landtages. Vor Beginn der Sitzung füllte sich langsam die Lobby, in deren Rücken die Fraktionen tagten. Spitzenpolitiker sah man kaum. Man sah Christian Kindervater, Bürgermeister aus Sundhausen und parteiloser Kandidat der AfD – ein Kandidat übrigens, der an diesem Tag ursprünglich gar nicht hatte erscheinen wollen. Wegen einer Dienstreise. Ein Zählkandidat also.

Susanne Hennig-Wellsow (r., Die Linke) hat Thomas Kemmerich (l., FDP), dem neuen Thüringer Ministerpräsident, die Blumen vor die Füße geworfen und wendet sich ab. © Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/imago images/Karina Hessland/Montage RND

Um 11.01 Uhr erläuterte Landtagspräsidentin Keller das Wahl-Prozedere – und wenig später ging es mit dem ersten Wahlgang auch schon los, und mit den Ergebnissen. Ramelow verpasste die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang um drei Stimmen – während AfD-Kandidat Kindervater drei Stimmen mehr bekam, als seine Fraktion Mitglieder hat.

Nach dem zweiten Wahlgang ergab sich ein ähnliches Bild. Zwar errang Ramelow diesmal eine Stimme mehr, während Kindervater drei Stimmen weniger bekam. Doch es reichte wieder nicht.

Optimismus im linken Lager schwand

Wie nach dem ersten beantragte die AfD auch nach dem zweiten Wahlgang eine 30-minütige Pause. Dem schloss sich eine weitere Pause von 20 Minuten an – um die Wahlzettel für den dritten Durchgang zu präparieren. Jetzt kandidierte neben Ramelow und Kindervater nämlich wie angekündigt auch Kemmerich.

Genug Zeit also, um in den Pausen auf den Fluren zu reden, wo der Optimismus im rot-rot-grünen Lager hör- und sichtbar schwand. Der Linke Benjamin Hoff, Leiter der Staatskanzlei, sagte im Hof bei einer Zigarette, die Wahl Kemmerichs sei nun nicht mehr ausgeschlossen.

Der SPD-Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee stöhnte, als ahne er, was kommen würde: „Statt Klarheit zu schaffen, machen wir jetzt so einen Scheiß.“

Entscheidung kurz nach 13 Uhr

Um kurz nach 13 Uhr begann der dritte und entscheidende Wahlgang. Ein letztes Mal wurden die Abgeordneten in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen, holten sich ihre Stimmzettel ab und gingen in die Wahlkabine. Als Kemmerich an der Reihe war, auf dem Weg zur Urne an Ramelow vorbei lief und anhielt, da klackerten die Auslöser der Fotografen. Spätestens in diesem Augenblick bahnte sich die Sensation an.

Alles Weitere war gewissermaßen nur noch Vollzug. Kemmerich nahm die Wahl an und ließ sich vereidigen. Es folgte der Blumenwurf von Hennig, die Gratulation des CDU-Fraktionsvorsitzenden Mike Mohring und anschließend jene des AfD-Fraktionschefs Björn Höcke, aus dessen Reihen im dritten Wahlgang kein einziger Abgeordneter für Kindervater votiert hatte.

Mike Mohring, (r) CDU-Fraktionschef gratuliert Thomas Kemmerich (FDP), dem neuen Thüringer Ministerpräsidenten. © Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp

Übrigens sah man Mohring, dessen CDU keinen eigenen Kandidaten aufgeboten hatte, während der gesamten Zeit ziemlich lässig in seinem Sessel sitzen. Das Besondere an all dem war, wie beinahe wortlos es vonstatten ging. Es herrschte überwiegend Stille – lähmende Stille.

In der Lobby entluden sich Emotionen

Die Emotionen entluden sich erst, als die Parlamentarier und die Gäste auf den Rängen wieder in die Lobby strömten. Man sah viele entsetzte Gesichter. Und man sah Tränen der Wut.

Bald marschierten vor der Tür Demonstranten mit Parolen auf wie: „Nazis raus.“ Die bisherige grüne Umweltministerin Anja Siegesmund stand da und sagte bloß: „Ich bin schockiert.“

Linken-Chefin Hennig sagte, sie steuere auf Neuwahlen zu. Denn tatsächlich gibt es jetzt zwar einen Ministerpräsidenten. Doch eine Regierung gibt es ebenso wenig wie die Regierung tragende Parteien. Einen Koalitionsvertrag gibt es damit ebenso wenig – anders als bei der avisierten rot-rot-grünen Koalition unter Ramelows Führung.

Ramelow wie vom Erdboden verschluckt

Von Kemmerich selbst war anfangs weit und breit nichts zu sehen. Ramelow war von einem Augenblick auf den anderen wie vom Erdboden verschluckt. Er hat bis auf weiteres sämtliche Termine abgesagt. Mohring sagte in die Fernsehkameras: „Jetzt müssen wir verantwortlich mit dieser Wahl umgehen.“

Bodo Ramelow (Die Linke), bisheriger Ministerpräsident von Thüringen, sitzt im Thüringer Landtag während der Wahl des neuen Thüringer Ministerpräsidenten. © Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp

Was das im Einzelnen bedeutet, weiß niemand.

Der Tag endete vorläufig damit, dass Kemmerich vor dem Landtag kundtat: „Es geht um Thüringen“ – und unter Gelächter CDU, SPD und Grüne einlud, in eine gemeinsame Regierung einzutreten, Das wollen SPD und Grüne erklärtermaßen nicht. Schließlich beantragte er die Verschiebung der Sitzung. Dem wurde stattgegeben, mit den Stimmen von CDU, FDP – und AfD.