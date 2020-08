FDP-Krise: Lindners neuer General startet mit einer Hypothek

Anzeige

Warum hat FDP-Chef Christian Lindner Linda Teuteberg als Generalsekretärin fallen lassen? Keine Frage: Es gibt in der FDP seit einiger Zeit das berechtigte Gefühl, dass sich vor dem Wahljahr noch etwas ändern muss. Die Partei befindet sich in der Krise – was nicht zuletzt mit Lindner und seiner falschen ersten Reaktion auf die Wahl Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsidenten von Thüringen mit Stimmen der AfD zu tun hat.

Es gab in der FDP Unmut über den Vorsitzenden. Doch keiner hatte den Schneid, ihn herauszufordern. Als Zeichen der Erneuerung tauscht er jetzt Teuteberg aus. Die Kritik an ihr, sie sei als Oppositionsgeneralsekretärin zu leise gewesen, ist berechtigt. Dass Lindner sie jetzt brachial abgesägt hat, zeigt auch: Er hat keine Lust mehr, Vorsitzender und Generalsekretär zugleich zu sein.

Lindner wusste allerdings, wie Teuteberg ist, als er sie selbst für das Amt ausgesucht hat. Um erfolgreich zu sein, hätte Teuteberg sich auch mal inhaltlich von Lindner absetzen müssen. Dass ihr dafür oft der Mut gefehlt hat, war vielleicht ihr größter Fehler.

Volker Wissing, als Teutebergs Nachfolger nominiert, hat alles Potenzial, ein guter Generalsekretär zu sein. Es gibt aber eine Hypothek, für die er nichts kann. Der Minister aus Rheinland-Pfalz ersetzt eine Generalsekretärin aus Brandenburg – in einer Partei, die sich bei Wählerinnen und im Osten besonders schwertut.

Ist Wissings neuer Karriereschritt ein Signal für eine Ampel-Koalition auf Bundesebene? Nein. Wissing steht für eine FDP, die eigenständig sein will – und kein Anhängsel von Union oder SPD. Doch die Hürden für ein Bündnis mit SPD und Grünen sind hoch.

Die FDP befindet sich 13 Monate vor der Bundestagswahl in einer schwierigen Lage. Sie hat es nicht unbedingt in der Hand, ob die Situation im kommenden Jahr so ist, dass die Wähler sagen: “Die werden gebraucht.“ Die Situation ist für die FDP existenziell gefährlich.