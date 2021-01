FDP fordert von Bundesregierung mehr Hilfe für Obdachlose

Anzeige

Berlin. Die FDP im Bundestag fordert die Bundesregierung auf, sich umfassender und regelmäßig über die Situation obdachloser Menschen zu informieren.

Einen entsprechenden Antrag für das Plenum beschloss die Oppositionsfraktion am Dienstag in Berlin. Er liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vor.

Im Antrag fordert die FDP, „obdachlose Menschen, die eine besonders vulnerable Personengruppe darstellen und somit von der Corona-Pandemie besonders betroffen sind, nicht zu vergessen.“ Die Bundesregierung habe keinerlei Kenntnis über die Situation von obdachlosen Menschen in Deutschland, kritisieren die Liberalen.

Die Fünf-Punkte-Forderung der FDP

„Eine dringende Taskforce, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundes, der Länder und der Kommunen zu initiieren, um bestehende Probleme und Lösungen zu diskutieren und Zuständigkeiten entsprechend der vorhandenen Kompetenzen zu fixieren. Voraussetzungen zu schaffen, dass das Infektionsrisiko in allen Einrichtungen der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe minimiert wird – beispielsweise durch Berücksichtigung aller Einrichtungen der Wohnung- und Obdachlosenhilfe in der Corona-Testverordnung, gemeinsam mit den Ländern und Kommunen Alternativen zu den wegfallenden Plätzen in den Notunterkünften zu prüfen und auf den Weg zu bringen, neben der Wohnungslosenstatistik auch eine Obdachlosenstatistik einzuführen und die (Weiter-) Entwicklung eines ‚Housing First‘-Ansatzes unter Einbeziehung aller zuständigen Akteure voranzutreiben sowie Länder und Kommunen bei der Umsetzung zu unterstützen.“

Die FDP wirft der Bundesregierung vor, die Kommunen allein zu lassen und sich jeglicher Verantwortung zu entziehen, während Hilfsvereine Alarm schlagen, dass wegen der kalten Jahreszeit und aufgrund der Corona-Pandemie in Notunterkünften Plätze deutlich reduziert sind.

Corona-Pandemie: Obdachlose sind Hochrisikogruppe

Der sozialpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Pascal Kober, sagte dem RND: „Obdachlose sind in der Corona-Krise eine Hochrisikogruppe. Es ist zwingend notwendig, auch für sie die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Wir fordern, dass auch in Einrichtungen der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe, also auch dort wo nicht übernachtet wird, Obdachlose und Wohnungslose sich aber aufhalten und Hilfe in Anspruch nehmen, kostenlos auf das Coronavirus getestet werden kann.“

Kober kritisiert, dass es nicht sein dürfe, dass in der Wohnungslosen- und Obdachlosenhilfe praktisch abgewogen werden müsse zwischen der Hilfe auf der einen und dem Infektionsschutz auf der anderen Seite.

„Wenn in Notunterkünften durch Abstandsregelungen Plätze wegfallen, muss die Bundesregierung gemeinsam mit Ländern und Gemeinden Alternativen entwickeln“, fordert der FDP-Politiker. „Die Bundesregierung muss Verantwortung übernehmen.“