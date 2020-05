FDP fordert: Gebt die Abstimmung über die Wahlrechtsreform frei!

Anzeige

Berlin. Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, hat die Fraktionsspitzen von CDU/CSU und SPD aufgerufen, die Abstimmung über eine Wahlrechtsreform freizugeben. „Die Mehrheit der lösungsorientierten Abgeordneten quer durch die Fraktionen könnte dann das Problem beseitigen“, sagte Buschmann dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Ein dringender Aufruf

Es sei gut, „wenn die Fraktionsspitzen der Großen Koalition nach einer Lösung suchen, um eine Aufblähung des Bundestages zu verhindern“, sagte Buschmann. Er setzte aber hinzu: „Die Tatsache, dass sie nach wie vor keine gemeinsame Linie innerhalb der Koalition und nicht einmal innerhalb der Union gefunden haben, zeigt aber, dass die bisherigen Gespräche mit der Opposition offenbar bloße Höflichkeitsakte waren.“

Der FDP-Politiker betonte: „Ich kann die Koalition nur dringend auffordern, entweder schnell eine eigene faire und verfassungsgemäße Lösung vorzulegen oder den Vorschlag von FDP, Grünen und Linken zur Grundlage zu machen.“ Diesem Gesetzentwurf hätten Fachleute bereits Fairness und Verfassungskonformität bestätigt. „Insbesondere die CSU muss ihren Fundamentalwiderstand aufgeben“, sagte Buschmann. „Denn damit gefährdet sie das Ansehen des Parlamentarismus.“

Buschmanns Schlussfolgerung: „Notfalls sollten die Koalitionsfraktionen die Abstimmung für ein Wahlrechtsänderungsgesetz freigeben.“ So ließe sich das Gesicht der CSU schonen, aber trotzdem eine Lösung finden.

Der Bundestag ist mit 709 Abgeordneten in dieser Legislaturperiode so groß wie nie. Befürchtet wird, dass er ohne Reform nach der nächsten Wahl noch einmal erheblich größer wird. Der Grund dafür sind Überhang- und Ausgleichsmandate: Überhangmandate bekommt eine Partei, die in einem Bundesland mehr Direktmandate erringt als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen. Dafür gibt es dann wiederum Ausgleichsmandate für die anderen Parteien. FDP, Grüne und Linke schlagen vor, die Zahl der Wahlkreise zu verringern.