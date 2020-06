FDP fordert Aufhebung der epidemischen Lage in Deutschland

Wahlkampf in der Pandemie: Trumps Corona-Rodeo

Während die Infektionszahlen in vielen Teilen der USA dramatisch steigen, lädt der Präsident wieder zu Massenkundgebungen. Mehr als 10.000 Anhänger werden schon nächste Woche in einer Halle in Oklahoma erwartet. Einen Teil des Parteitags verlegt Trump eigens nach Florida. Gesundheitsexperten warnen vor den Gefahren. Die Trump-Kampagne fordert von den Teilnehmern ausdrücklich einen Verzicht auf Haftungsansprüche.