FDP attackiert Kanzleramtschef Braun - und warnt vor zweitem Ischgl

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die FDP attackiert die Bundesregierung in der Corona-Krise hart und wirft Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) Schönfärberei vor.

“Die Gefahr eines zweiten Ischgl wird nach den Partys der letzten Tage am Ballermann, am bulgarischen Goldstrand, in St. Tropez und nun auch am kroatischen Zrce-Beach mit jedem weiteren Party-Hotspot und der Untätigkeit der Bundesregierung größer”, sagte FDP-Fraktionsvize Michael Theurer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

“Deshalb kann das Schönreden von Kanzleramtsminister Braun so nicht stehen bleiben.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Theurer sagte, die Kanzlerin müsse die “irreführende Aussage” Brauns, Deutschland habe die Corona-Lage “im Griff”, geraderücken. “Zudem muss die Bundesregierung die längst überfällige Teststrategie für den Umgang mit Reiserückkehrern aus diesen Party-Hotspots vorlegen und durchsetzen”, so der FDP-Fraktionsvize.

Video RND-Videoschalte: Interview mit FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg 11:04 min Ein Interview mit FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg über Thomas Kemmerich, die Corona-Politik der Bundesregierung und die Grundrente. © Tobias Peter/RND

Anzeige

Kanzleramtschef Helge Braun hatte in der “Bild am Sonntag” eine positive Bilanz der aktuellen Corona-Lage in Deutschland gezogen. “Derzeit kann man sagen: Wir haben Corona in Deutschland im Griff”, sagte er. Braun hatte ergänzt, dies sei eine Momentaufnahme – das Virus sei nach wie vor im Land.