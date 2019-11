FDP-Abgeordneter Jimmy Schulz nach langer Krankheit gestorben

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jimmy Schulz ist am Montag nach langer Krankheit im Alter von 51 Jahren gestorben. Das teilte seine Partei am Montag mit. Der liberale Netzpolitiker hatte zuvor gegen eine schwere Krebserkrankung gekämpft. Nach der Bundestagswahl 2017 war bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden. "Die Nachricht erfüllt uns mit großer Traurigkeit", sagte FDP-Chef Christian Lindner laut einer Mitteilung der FDP-Bundestagsfraktion. "Jimmy Schulz hat die Freiheit geliebt. Deswegen hat er sich daheim und in aller Welt so sehr für sie eingesetzt. Ihm lagen digitale Fragen und die Netzpolitik besonders am Herzen."

Nach langer, schwerer Krankheit ist @jimmyschulz heute verstorben. 🖤Wir sind unendlich traurig und in Gedanken bei seinen Angehörigen. Sein Einsatz für Netzpolitik und Bürgerrechte bleiben uns unvergessen. — Fraktion der Freien Demokraten (@fdpbt) November 25, 2019

Noch im Juni gab Schulz sich in einem Interview mit dem "Münchner Merkur" kämpferisch und erklärte, warum er trotz der Erkrankung seiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Ausschuss Digitale Agenda nachging. "Es war mein Lebenstraum: der Vorsitz in dem Ausschuss Digitale Agenda, den ich als Erster gefordert hatte", erklärte er. "Das ist für mich eine ganz besondere Ehre. Die Revolution der digitalen Vernetzung braucht einen festen Platz im Parlament, und ich erfülle diese Aufgabe mit großer Hingabe und mit Spaß."

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

"Jimmy Schulz hatte große Expertise, war hartnäckig in der Sache und dabei immer herzlich und lebensfroh", so Lindner. Über die Parteigrenzen habe er Ansehen genossen, auch als IT-Unternehmer und im Umgang mit seiner schweren Krankheit. "In der internationalen netzpolitischen Community galt er nicht nur als kluger Gesprächspartner, sondern auch als Verbündeter." "Unsere Gedanken sind jetzt bei seiner Frau, seinen Kindern und seinen Freunden. Jimmy Schulz wird uns sehr fehlen", erklärte der FDP-Vorsitzende.

Trauer und Würdigung über Parteigrenzen hinweg

Auf Twitter bekundeten Politiker mehrerer Parteien ihre Trauer und würdigten Schulz' politische Arbeit.

Der wunderbare @jimmyschulz hat alles Leiden hinter sich gelassen. Mit seiner kompetenten und - wo nötig - unnachgiebigen Haltung bleibt er mir ein großes Vorbild und hinterlässt ein sehr warmes Bedauern: Du fehlst jetzt schon! — Saskia Esken (@EskenSaskia) November 25, 2019

Anzeige

Mein Kollege @jimmyschulz ist heute nach langer schwerer Krankheit von uns gegangen. Wir werden dich immer als Kämpfer in Erinnerung behalten und deinen Einsatz für digitale Freiheitsrechte in Ehren halten. Meine Gedanken sind bei dir und deiner Familie. — Hagen Reinhold, MdB (@reinholdmdb) November 25, 2019

Mit @jimmyschulz verliere ich einen wunderbaren Kollegen. Es ist krass wie er gegen den Krebs gekämpft hat. Er gehört zu denen die Digitalisierung wie wenig andere geprägt haben. Danke für vieles Jimmy. #RIP — Lars Klingbeil 🇪🇺 (@larsklingbeil) November 25, 2019

Anzeige

RIP #jimmyschulz 😭

Jimmy hätte so gern noch am #IGF2019 teilgenommen. Dass er am Tag 0 des IGF von uns geht, am Parlamentariertag, das schmerzt besonders.

Uns verband die Liebe für das Digitale, der Kampf für die Freiheit des Internets. Da verloren Parteigrenzen an Bedeutung. — anke domscheit-berg (@anked) November 25, 2019

Ich kann und will gar nicht glauben, dass mein lieber Kollege @jimmyschulz nicht mehr zu uns zurückkommen wird. Er war nicht nur ein Kollege, sondern ein treuer Freund. Erst letzte Woche stand er mir noch kämpferisch bei. Jimmy, Du wirst fehlen. Danke für Alles! Ruhe in Frieden — Dorothee Bär (@DoroBaer) November 25, 2019

Traurige Nachricht. Mit Jimmy Schulz verlieren wir einen tollen Kollegen und Menschen. Für die Digitalpolitik hat er Großes geleistet. Er wird uns sehr fehlen. Meine Gedanken sind bei seinen Angehörigen und Freunden. #Bundestag #FDP #btADA — Tankred Schipanski (@TSchipanski) November 25, 2019

Große Traurigkeit. Mach‘s gut @jimmyschulz! Vor 10 Jahren sind wir gemeinsam im #Bundestag gestartet, jetzt hast du dich für immer verabschiedet. Danke für die schöne Zeit in #EIDG, #ADA, für gem. Abende und gute Gespräche! Mein herzliches Beileid an Familie,Freunde & KollegInnen — Tabea Rößner (@TabeaRoessner) November 25, 2019

RND/fh