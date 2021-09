Fauxpas bei der Stimmabgabe: Wahlleiter hätte Laschet zurückweisen müssen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Bundestagswahl muss allgemein, frei, unmittelbar, gleich und geheim ablaufen. Das lernt in Deutschland jedes Schulkind. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet warf am Sonntagvormittag in Aachen seinen Stimmzettel in die Wahlurne – und missachtete dabei offensichtlich letzteres Kriterium. Er hatte den Stimmzettel nicht korrekt gefaltet und für jeden ersichtlich werden lassen, was er gewählt hat.

+++ Der Liveblog zur Bundestagswahl mit allen News und Entwicklungen +++

Auf der Webseite des Bundeswahlleiters heißt es eindeutig: „Bei der Urnenwahl muss der Wähler um das Wahlgeheimnis zu wahren, in der Wahlkabine seinen Stimmzettel – nachdem er ihn gekennzeichnet hat – in der Weise falten, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Der Wähler wirft dann den so gefalteten Stimmzettel in die Wahlurne.

Anzeige

Und weiter: „Der Wahlvorstand hat einen Wähler zurückzuweisen, wenn dieser seinen Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine gekennzeichnet oder gefaltet hat oder seinen Stimmzettel so gefaltet hat, dass seine Stimmabgabe erkennbar ist oder ihn mit einem äußerlich sichtbaren, das Wahlgeheimnis offensichtlich gefährdenden Kennzeichen versehen hat.“

Anzeige

Der Unions-Kanzlerkandidat war mit seiner Frau Susanne Laschet am Sonntagvormittag in einem Aachener Wahllokal zur Stimmabgabe. „Es ist ein spannender Tag“, sagte Laschet im Anschluss.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Auch Markus Söder (CSU), Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) haben bereits ihre Kreuze gesetzt. Letzterer bedankte sich bei 650.000 ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. „Wer wählt, lebt die Demokratie“, sagte Steinmeier.

Insgesamt sind heute rund 60 Millionen Deutsche dazu aufgerufen den 20. Deutschen Bundestag zu wählen. Ein großer Anteil der Wahlberechtigen hat seine Stimme bereits per Briefwahl abgegeben. Der Bundeswahlleiter rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Quote.