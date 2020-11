US-Immunologe Fauci: Arbeit mit Trump-Regierung war „sehr stressig“

Anzeige

Washington D.C.. In altbewährter Manier behielt der US-Seuchenexperte Anthony Fauci während des Interviews die Ruhe und sprach dabei doch frank und frei über seine Zusammenarbeit mit einem der umstrittensten US-Präsidenten der Geschichte: Die Arbeit mit Donald Trump während der Pandemie sei „sehr stressig“ gewesen, gestand der amerikanische Experte, der seit 1984 das National Institute of Allergy and Infectious Diseases in Maryland leitet, im Interview mit dem australischen Sender ABC.

„Wenn ich das leugnen würde, würde ich die Realität leugnen“, sagte er. „Wenn Sie mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie [dem ehemaligen Trump-Berater Steve] Bannon zu tun haben, die Ihre Enthauptung fordern, dann ist dies wirklich ungewöhnlich.“ Daran habe er wirklich nie gedacht, als er an der medizinischen Fakultät studiert habe, um Arzt zu werden.

Durchgestanden habe er dies, meinte Fauci, indem er sich „wie ein Laserstrahl“ auf sein Ziel als Wissenschaftler und Arzt konzentriert habe, nämlich Impfstoffe zu entwickeln. „Wenn Sie sich darauf konzentrieren und sich nicht von all den anderen Geräuschen ablenken lassen, ist es nicht so schlimm, wie Sie vielleicht denken.“ Es sei dann nur eine Geräuschkulisse, die man gar nicht beachte.

Jeden Tag ein neuer Rekord

Fauci sprach auch darüber, in letzter Zeit nicht direkt mit US-Präsident Donald Trump in Kontakt gewesen zu sein, sondern nur mit Vizepräsident Mike Pence, dem Vorsitzenden der Coronavirus-Task-Force des Weißen Hauses. Trump hatte eigentlich damit gedroht, ihn nach der US-Wahl entlassen zu wollen.

Während des Gesprächs mit dem australischen Sender gestand Fauci ein, dass er keine Schätzung darüber abgeben könne, wie viele Menschen letztendlich in den USA am Coronavirus sterben werden. Bisher kamen über 230.000 Menschen ums Leben, doch die Zahl der Neuinfektionen klettert stetig nach oben: Am Mittwoch registrierte das Land mehr als 136.000 neue Fälle. „Jeden Tag scheinen wir einen neuen Rekord bei der Anzahl der Fälle aufzustellen“, sagte Fauci der ABC.

Lockdown als letztes Mittel

In Faucis Augen ist es nicht unmöglich, die Pandemie in den USA unter Kontrolle zu bringen, doch die Aufgabe werde immer schwerer, sagte der Immunologe. Denn Kontakte würden sich nicht mehr zurückverfolgen lassen und die einzige Möglichkeit bestehe darin, Massentests einzuführen – also nicht nur symptomatische Menschen, sondern die Gesellschaft im Allgemeinen zu testen, um auf diese Weise auch asymptomatische Fälle identifizieren zu können.

In dem Interview sprach der Experte auch über den Sinn eines Lockdowns. Dieser sollte seiner Ansicht nach „das letzte Mittel“ sein und nur angewendet werden, wenn es aufgrund der „Covid-19-Müdigkeit“ keine andere Wahl mehr gebe. „Ich glaube nicht, dass Sie alles zusperren müssen“, sagte Fauci. Wenn man sage: „Tragen Sie Masken, vermeiden Sie Menschenmassen, halten Sie Abstand“, das bedeute nicht, dass man das Land zusperre. „Sie können kleine und große Unternehmen offenhalten, solange Sie bestimmte grundlegende Praktiken im Bereich der öffentlichen Gesundheit anwenden.”

Einheitliche Strategie

Australien ist laut Fauci ein gutes Beispiel. „Sie haben für eine gewisse Zeit zugesperrt, sind auf Null gesunken und haben jetzt eine sehr, sehr gute Ausgangsposition.“ Denn jetzt könnten Kontakte von Infizierten identifiziert und isoliert werden. In den USA würde derzeit aufgrund der Übergangssituation nach der Wahl jedoch alles auf Eis liegen. Dennoch hat Fauci die Hoffnung, dass eine Covid-19-Task-Force von Joe Biden auf eine einheitliche Strategie setzen werde, die das universelle Tragen von Masken, körperliche Distanzierung, Händewaschen und das Vermeiden von Menschenmassen bewirbt und die Menschen dazu auffordert, sich mehr draußen als drinnen aufzuhalten.

Im Hinblick auf das Potenzial des Impfstoffkandidaten des Mainzer Impfstoffherstellers Biontech und des Pharmaunternehmens Pfizer äußerte sich Fauci optimistisch. Der Immunologe sagte, er rechne damit, dass die Impfungen in den USA im Dezember beginnen und von Januar bis April schrittweise zunehmen würden und ein erheblicher Anteil der Menschen bis Anfang Mai geimpft sei.

Wann in seinem Land dann wieder eine gewisse Normalität einkehren würde, sei jedoch noch ungewiss. Dies hänge davon ab, wie viele Menschen sich impfen lassen würden und wie gut die Impfung funktioniere, sagte der Experte. „Wenn ich jedoch Bilder von Australiern sehe, die am Strand sitzen, entspannen und die Sonne genießen, dann ist das etwas, das ich auch gerne hier in den USA wieder sehen würde.“