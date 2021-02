Familienministerin will Corona-Tests als Brücke zur Impfung

Anzeige

Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat vor den Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise deutlich mehr Corona-Tests für Beschäftigte an Kitas und Schulen gefordert. Die Beschäftigten seien beim Impfen wahrscheinlich erst im Mai an der Reihe. Das Testen als Brücke zum Impfen müsse daher deutlich ausgebaut werden, sagte die SPD-Politikerin am Montag in Berlin. „Unsere Empfehlung ist hier ganz klar: Mindestens zwei Mal in der Woche sollte getestet werden.“

Es gebe eine einhellige Meinung in der Politik, dass bei Lockerungen Kitas und Schulen die ersten sein sollten, so zumindest Giffey. Das dürfe aber nicht erst im Mai passieren. Es brauche Öffnungsperspektiven und Öffnungsschritte. Man könne mit den Öffnungen von Kitas nicht bis Mai warten, wenn mit den Impfungen für das Personal begonnen werden könne, sagte Giffey und schlug als “Überbrückungsstrategie” eine massive Ausweitung von Tests vor.

“Testen, testen, testen”

Sie forderte die Länder auf, sicherzustellen, dass das Personal zweimal pro Woche getestet werden könne. Dazu könnten auch Schnelltests im Selbsttest zur Anwendung kommen, sagte die Ministerin. Sicheres Öffnen bedeute „testen, testen, testen“. Das müsse jetzt „die ganz große Priorität“ haben, forderte Giffey mit Blick auf die Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch.

Video Corona-Gipfel am Mittwoch: Wenig Hoffnung auf schnelle Corona-Lockerungen 1:25 min Vor den Beratungen von Bund und Ländern am Mittwoch sind keine großen Lockerungen der Corona-Regeln in Sicht. © dpa

Die Familienministerin schlägt ein Ampelsystem für Kitas vor, das Öffnungen und den Betrieb vorrangig vom Infektionsgeschehen in der jeweiligen Einrichtung selbst abhängig macht. Am Mittwoch wollen die Spitzen von Bund und Ländern über die Fortführung der Corona-Maßnahmen beraten. Der derzeitige Teil-Lockdown, der auch die weitgehende Schließung von Schulen und Kitas bedeutet, gilt noch bis zum 14. Februar.