Familie berichtet: Taliban soll afghanischen Folksänger erschossen haben

Kabul. Ein Taliban hat in der Provinz Baghlan den Folksänger Fauad Andarabi erschossen, wie dessen Familie am Sonntag mitteilte. Die genauen Umstände waren unklar. Der Sänger wurde am Freitag im Andarabi-Tal getötet, nach dem er benannt war.

Nach der Machtübernahme der Taliban kam es dort zu Aufständen, einige Bezirke in dem Gebiet rund 100 Kilometer nördlich von Kabul fielen unter die Kontrolle von Kämpfern, die sich der Herrschaft der Taliban widersetzen. Zwischenzeitlich haben die Taliban die Bezirke nach eigenen Angaben wieder unter ihre Kontrolle gebracht.

„Sie haben ihm auf dem Bauernhof in den Kopf geschossen”

Andarabis Sohn Dschawad sagte der Nachrichtenagentur AP, zuvor hätten Taliban das Zuhause des Sängers durchsucht und sogar Tee mit ihm getrunken. Irgendetwas habe sich am Freitag verändert. „Sie haben ihm auf dem Bauernhof in den Kopf geschossen.“ Sein Vater sei lediglich ein Sänger gewesen, der die Menschen unterhalten habe. Anadarabi spielte die Laute und sang traditionelle Lieder über seine Heimat, die Menschen dort und Afghanistan allgemein.

Menschenrechtsaktivisten sind besorgt

Die Tat schürte unter Aktivisten die Sorge, dass die Taliban nach der Machtübernahme wieder zu gewaltsamen und repressiven Maßnahmen zurückkehren wie zu Zeiten ihrer Herrschaft vor 20 Jahren.

Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid sagte der AP, der Zwischenfall werde untersucht. Andarabis Sohn sagte, ein örtlicher Talibanrat habe versprochen, den Täter zu bestrafen.

Karima Bennoune, die UN-Sonderberichterstatterin für kulturelle Rechte, äußerte sich auf Twitter besorgt über die Tötung Andarabis. „Wir rufen Regierungen auf, von den Taliban zu fordern, dass sie die Menschenrechte von Künstlern respektieren“, schrieb sie.

Auch Agnès Callamard, die Generalsekretärin von Amnesty International, verurteilte die Tat.

Es gebe zunehmend Hinweise, dass die Taliban von 2021 dieselben wie die intoleranten, gewalttätigen, repressiven Taliban von 2001 seien, schrieb sie auf Twitter. „20 Jahre später. Nichts hat sich an dieser Front geändert.“