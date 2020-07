Fall Wirecard: Branche der Wirtschaftsprüfer gerät in Verruf

Börsen am Dienstag: US-Märkte stützen Dax

Nach zwei Verlusttagen hatten sich die US-Anleger am Montag in New York wieder aufs Parkett gewagt. Die positiven Vorgaben der Wall Street helfen dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag moderate Gewinne zu verbuchen. Im Fokus steht unter anderem der Dax-Kandidat Delivery Hero.