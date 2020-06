Fall Walter Lübcke: Bundesweite Durchsuchungen wegen Hasskommentaren

Anzeige

Wiesbaden / Frankfurt am Main. In zwölf Bundesländern gab es am Donnerstag Durchsuchungen und Vernehmungen gegen 40 Beschuldigte, die im Verdacht stehen, sich in verschiedenen sozialen Netzwerken strafrechtlich gegen den früheren Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke geäußert zu haben. Lübcke war am 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen worden. Wegen Mordes angeklagt ist H.'s Bekannter Stephan E.. Der 46-Jährige soll Lübcke getötet haben, weil dieser sich für die Aufnahme von Flüchtlingen einsetzte.

Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main werden seit Mitte September 2019 gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe des Hessischen Landeskriminalamts geführt. Dabei wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche Kommentare gesichert, einer strafrechtlichen Bewertung unterzogen und Ermittlungen zu den Verursachern der als strafbar einzuordnenden Äußerungen getätigt.

Verdacht der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten

Der von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main geführte Teil der Ermittlungen richtet sich gegen fünf Männer und eine Frau im Alter von 25 bis 62 Jahren. Gegen sie besteht der Verdacht der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten, der Billigung von Straftaten und des Verunglimpfens des Andenkens Verstorbener.

Die Ermittlungsverfahren gegen die weiteren 34 Beschuldigten mit Wohnsitzen außerhalb von Hessen werden durch die örtlich zuständigen Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften geführt.