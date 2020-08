Fall Nawalny: Russland muss “glaubwürdig, transparent und kooperativ aufklären”

Omsk: Dieses von Kira Jarmysch, der Pressesprecherin des Kremlkritikers Nawalny, zur Verfügung gestellte Foto zeigt Mediziner, die Nawalny am Flughafen in Omsk in ein Spezialflugzeug. Der 44-Jährige liegt nach einer möglichen Vergiftung seit Donnerstag im Koma und wird künstlich beatmet. © Quelle: Kira Yarmysh/Presseteam von Alex