Fall Nawalny: Merkel erinnert an europäische Reaktion nach Skripal

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel kann sich eine gemeinsame europäische Reaktion auf die mögliche Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny vorstellen. “Wir werden auch das versuchen, wenn wir mehr Klarheit haben über die Hintergründe”, sagte die CDU-Politikerin am Freitag bei der traditionellen Sommerpressekonferenz in Berlin.

Sie verwies darauf, dass es eine solche Reaktion auch bei dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelspion Sergej Skripal in Großbritannien gegeben habe. Damals wiesen fast 30 westliche Verbündete russische Diplomaten aus. Im Fall Nawalny ist aber noch unklar, ob es sich um einen Gift-Anschlag gehandelt hat und wer dafür verantwortlich sein könnte.

Weiter im künstlichen Koma

Seit Samstag wird er in Berlin behandelt. Der Zustand Nawalnys ist laut Charité auch am Freitag noch unverändert, er liegt weiter im künstlichen Koma. Sein Team gab an, dass der Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin während einer politischen Reise in Sibirien vergiftet worden sei.

Die Ärzte der Berliner Charité gingen nach Auswertung klinischer Befunde ebenfalls von einer Vergiftung aus. Russische Ärzte hatten zunächst keine Hinweise darauf gefunden.