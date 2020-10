Fall Lübcke: Mitverdächtiger Markus H. kommt frei

Anzeige

Am Donnerstag wurde am Frankfurter Oberlandesgericht (OLG) der Prozess um den Mord am Walter Lübcke (CDU), Kasseler Regierungspräsidenten, fortgesetzt. Zu Beginn wurde der Haftbefehl gegen den Mitangeklagten Markus H. aufgehoben.

Angesichts dürftiger Beweislage und unglaubwürdiger Zeugen hatte die Verteidigung von Markus H. eine Entlassung ihres Mandanten beantragt. Der Vorsitzende Richter folgte dem Antrag der Verteidigung, dass H. nach der bisherigen Beweisaufnahme nicht mehr der Beihilfe zum Mord verdächtigt werde.

Die Tat werde nun allein dem Angeklagten Stephan Ernst angelastet.

Sachverständiger sagt aus

Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke soll an diesem Donnerstag (10.00) ein Sachverständiger vernommen werden. Er ist DNA-Experte. Es ist der letzte Verhandlungstag vor den hessischen Herbstferien - danach wird der Prozess vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am 20. Oktober fortgesetzt. In dem Verfahren ist der 47 Jahre alte Deutsche Stephan Ernst wegen Mordes angeklagt.

Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die Tat im Juni 2019 aus einer rechtsextremistischen Gesinnung heraus begangen wurde.