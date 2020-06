Fall George Floyd: Eine Million Dollar Kaution gegen Polizist verhängt

Anzeige

Minneapolis. Eine Richterin hat die Höhe der Kaution für den haupttatverdächtigen Polizisten im Fall George Floyd am Montag auf eine Million Dollar (885.000 Euro) festgesetzt. Der Afroamerikaner Floyd war gestorben, nachdem ein weißer Polizist bei einem Einsatz am 25. Mai in Minneapolis minutenlang das Knie gegen seinen Hals gedrückt hatte.

Der 44-jährige Verdächtige Derek C. sagte in der elfminütigen Anhörung über Videoschalte aus dem Hochsicherheitsgefängnis Oak Park Hights fast nichts. Sein Anwalt Eric Nelson legte keinen Widerspruch gegen die von der Richterin im Bezirk Hennepin, Denise Reilly, festgesetzte Kaution ein, die ursprünglich nur 500.000 Dollar betragen hatte.

Die Anklage gegen den Hauptverdächtigen C. wurde vergangene Woche hochgestuft und lautet inzwischen auf “unbeabsichtigter Mord zweiten Grades”. Als solcher gilt nach dem Recht von Minnesota, wenn der Täter ein Schwerverbrechen begehen wollte und das Opfer dabei unbeabsichtigt tötete. Zudem werden ihm “Mord dritten Grades”, was in etwa einem Totschlag nach deutschem Recht entspricht, und “Totschlag zweiten Grades” zur Last gelegt.

Für weitere drei Polizisten gilt Kaution von je 750.000 Dollar

Die anderen drei an dem Vorfall beteiligten Polizisten befinden sich im Gefängnis des Bezirks Hennepin, für sie gilt eine Kaution von jeweils 750.000 Dollar. Zwei sollen die Beine des mit Handschellen gefesselten Mannes festgehalten haben, der dritte stand daneben, kehrte seinen Kollegen teilweise den Rücken zu. Sie sind wegen Beihilfe angeklagt. Alle vier wurden am Tag nach Floyds Tod aus dem Polizeidienst entlassen.

Die Tat hat rund um den Globus Proteste ausgelöst, in den USA teils mit schweren Ausschreitungen.