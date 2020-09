Fall Daniel Prude: Protestler in den USA fordern Psychologen statt Polizisten

Anzeige

Rochester / USA. In den Stunden vor der Festnahmeaktion, die letztlich in seinem Tod endete, schien Daniel Prude in die Krise zu schlittern. Erst wurde der 41-Jährige wegen störenden Verhaltens aus dem Zug geworfen, dann ins Krankenhaus geschickt, weil er angeblich Suizidgedanken äußerte. In der Nacht wurde Prude von der Polizei nackt auf der Straße aufgegriffen.

Die Beamten stülpten ihm bei dem Einsatz in Rochester im US-Staat New York im März eine sogenannte Spuckschutzhaube über und drückten den Kopf des Schwarzen zu Boden. Dabei erlitt Prude offenbar einen Atemstillstand. Eine Woche später starb er, nach dem Abschalten lebenserhaltender Maßnahmen.

Sieben Beamte vom Dienst suspendiert

Eine polizeiinterne Ermittlung befand im April, die am Einsatz beteiligten Polizisten hätten sich nichts zuschulden kommen lassen und sich angemessen und gemäß ihren Schulungen verhalten. Dennoch wurden sieben Beamte jetzt vom Dienst suspendiert. Und die Fragen und die Kritik werden immer lauter, seit in der vergangenen Woche Polizei-Bodycam-Aufnahmen veröffentlicht wurden. Seit Tagen gehen nun Demonstranten in Rochester auf die Straße, um gegen den Polizeieinsatz zu protestieren.

„Es war ein verzweifelter Ruf um Hilfe“, beschreibt Joe Prude das Verhalten seines jüngeren Bruders Daniel. „Er wollte, dass ihn jemand hochzog und ihm half, nicht dasaß und sich über ihn lustig machte und ihn verspottete. Und das ist es, was sie taten.“ Nach Einschätzung der Gerichtsmedizin war Prudes Tod ein Tötungsdelikt, ausgelöst durch Komplikationen beim Atemstillstand. Ein weiterer Faktor sei die Droge Phencyclidin gewesen, ein Halluzinogen, das auch unter dem Namen Angel Dust bekannt ist, hieß es.

Prude hatte mentale Probleme

Die Polizisten hatten Prude in den frühen Morgenstunden nahe dem Haus seines Bruders aufgegriffen. Vorausgegangen waren mentale Probleme – nach Angaben von Anwalt Elliot Shields erstmals in Prudes Leben. Der 41-Jährige, der mit seiner Schwester in Chicago lebte, habe sich auf den Weg zu seinem Bruder in Rochester gemacht. Unterwegs wurde er der Bahn verwiesen, Joe Prude musste ihn abholen.

In dessen Haus soll der jüngere Bruder sich dann unter Möbeln versteckt haben oder kopfüber die Treppe hinuntergesprungen sein und Angehörigen vorgeworfen haben, ihn umbringen zu wollen. Der Bruder schickte ihn ins Krankenhaus, nach einer Untersuchung der geistigen Gesundheit wurde Daniel Prude laut Polizeiaufzeichnungen ein paar Stunden später entlassen.

Polizisten stülpen Spuckschutzhaube über Kopf

Bei seiner Rückkehr schien es ihm gut zu gehen, doch plötzlich stürzte er aus dem Haus des Bruders, ohne Schuhe und Jacke. Auf den Polizeivideos ist Prude dann auf der Straße sitzend zu sehen, nackt und wie er nach einem Gewehr schreit, betet und die Polizisten bittet, ihn aufstehen zu lassen. Als ein hinzugerufener Krankenwagen ankommt, haben Polizisten dem Mann die Spuckschutzhaube übergestülpt und drücken ihn zu Boden.

Wütende Rufe gehen in ein Wimmern über. Prude scheint sich zu übergeben. Dann wird es still. „Er fühlt sich ziemlich kalt an“, sagt einer der Polizisten. Es herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt, es fällt leichter Schnee. Dennoch bedeckt keiner der Einsatzkräfte den nackten Körper. Auch das ist Gegenstand der Proteste und unterstreicht die Rufe nach Professionalisierung.

Psychologen statt Polizisten

Der Einsatz sei durchaus so verlaufen, wie es in der Ausbildung gezeigt worden sei, verteidigt derweil Gewerkschaftsvertreter Michael Mazzeo die Polizisten. "Für mich sieht es so aus, als ob sie die Anleitungen vor sich sahen und Schritt für Schritt machten, was die Ausbildung vorgibt", erklärt er. Also müsse dort angesetzt werden: "Wenn es damit ein Problem gibt, lasst es uns ändern." Viel zu oft hätten Einsatzkräfte mit solcher Art von Fällen zu tun. Sie bräuchten viel mehr Unterstützung.

Gefordert wird etwa eine neue Gesetzesgrundlage, die vorsieht, dass psychologische Fachleute in solchen Fällen dazukommen. "Wir brauchen keine rabiaten Einsatzkräfte mit Gewehren, die zu psychischen Krisen geschickt werden", sagt Stanley Martin von der Protestbewegung Free The People Rochester.

Familie: Liebevoller und lustiger Mann

Die Familie schmerzt auch das Bild, mit dem Daniel Prude der Öffentlichkeit in Erinnerung bleibt. Das sei nicht der liebevolle und lustige Mann, den sie kennen. Als sie ihn am 18. März zum letzten Mal gesehen habe, sei er glücklich gewesen, sagt die 18-jährige Tochter Tashyra in einem Interview. "Es tut mehr weh, als ich sagen kann, wenn die Leute ihn nur als den Mann auf dem Video kennen", erklärt sie. Ihr Vater sei nicht der hilflose Mann auf den Bildern gewesen, sondern immer voller Energie. "Er war unbeschwert. Er war ein Mensch, der andere zum Lachen brachte."

Im Laufe der Jahrzehnte wurde Prude mehrmals festgenommen und verurteilt, meist in Zusammenhang mit Alkohol oder Drogen. Hinweise auf besonderes Gewaltpotenzial fanden sich laut Polizei in den Akten aber nicht.