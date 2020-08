Fall Breonna Taylor: Weiße US-Rentner protestieren mit Sitzblockade

Anzeige

Louisville. Weil es sie im hohen Alter zwickt und sie daher nicht mehr marschieren können, haben weiße Aktivisten im US-Staat Kentucky aus Protest gegen tödliche Polizeigewalt gegen die Schwarze Breonna Taylor eine Sitzblockade veranstaltet.

Eine 68-jährige Teilnehmerin wurde am Donnerstag verhaftet, weil sie den Vorgarten des Hauses von Generalstaatsanwalt Daniel Cameron in einem Vorort von Louisville nicht verlassen wollte. Der Demonstrantin werde Hausfriedensbruch zur Last gelegt, sagte der Polizeichef von Graymoor-Devondale, Grady Throneberry. Der gleiche Vorwurf stehe gegen sechs weitere betagte Aktivisten im Raum, die zunächst Vorladungen zur Vernehmung bekommen hätten.

Die Demonstranten hatten sich auf dem Rasenstück auf mitgebrachte Stühle gesetzt und Transparente mit Sprüchen wie “Omis für Breonna” und “Hört auf eure Älteren, Schwarze Leben zählen” hochgereckt.

“Wir können nicht marschieren”, sagte die 78 Jahre alte Demonstrantin Dotti Lockhart später telefonisch. “Wir alle wollten bei irgendeiner Art von Aktion für Breonna Taylor mitmachen. Ich dachte mir, dass eine direkte Aktion und ein bisschen ziviler Ungehorsam etwas wären, das wir riskieren können.”

Kein Rauschgift gefunden

Generalstaatsanwalt Cameron führt die Ermittlungen zur Frage, ob Beamte der Polizei von Louisville wegen der Tötung von Taylor in den frühen Morgenstunden des 13. März strafrechtlich belangt werden sollen. Damals wurde die 26-jährige Notfallmedizin-Technikerin durch mehrere Schüsse tödlich verletzt, als Polizisten mit einem Haftbefehl wegen Drogenverdachts ihre Wohnung stürmten. Es wurde kein Rauschgift gefunden.

Zuletzt skandierten Demonstranten in ganz Amerika Taylors und George Floyds Namen bei Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus. Floyd ist ein schwarzer Mann, dem ein weißer Beamter in Minneapolis Ende Mai minutenlang das Knie in den Hals drückte - auch dann, als der gefesselt am Boden liegende Mann immer wieder über Atemnot klagte und sich nicht mehr rührte.

Im Fall Breonna Tylor melden einige Rechtsexperten indes Zweifel an, dass Staatsanwälte mit Mordvorwürfen gegen die beteiligten Beamten Erfolg haben werden. Denn in Taylors Apartment hielt sich zum Zeitpunkt des Vorfalls ihr Freund auf, der einen Schuss auf einen Polizisten abgab, als die Tür eingetreten wurde. Der Beamte wurde am Bein getroffen und feuerte zurück, auch Kollegen vor der Wohnung drückten ab. Taylor war unbewaffnet.