Faeser über Aktionsplan gegen Rechtsextremismus: „Unsere Demokratie ist wachsam und wehrhaft“

Berlin. Mit einem Zehn-Punkte-Plan will Innenministerin Nancy Faeser Rechtsextremismus in Deutschland stärker bekämpfen. Am Dienstag stellte sie den Aktionsplan in Berlin vor. Faeser betonte bei einer Pressekonferenz, dass der Aktionsplan ein erster Schritt des Handelns sei.

„Wir handeln gegen Rechtsextremismus und das hat hohe Priorität für mich. Unsere Demokratie ist wachsam und wehrhaft“, sagte die Innenministerin und zog Verbindungen zur russischen Invasion in der Ukraine. Besonders in der aktuellen Situation müsse der Frieden im Inneren gestärkt werden, erläuterte Faeser.

„Ich bin mir sicher, dass der Zusammenhalt in unserem Land aktuell sehr stark ist“, so Faeser. Das zeige auch die große Solidarität mit Flüchtlingen aus der Ukraine, die aktuell zu beobachten sei. „Den Extremisten wird es auch dieses Mal nicht gelingen, mit ihrem Hass durchzudringen“, sagte die Bundesinnenministerin.

Haldenwang: „Rechtsextremisten haben keinen Platz im öffentlichen Dienst“

Bei der Pressekonferenz anwesend waren auch Thomas Haldenwang, Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts (BKA) und Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für Politische Bildung.

Verfassungsschutz-Chef Haldenwang: „Wenn man sich vor Augen hält, dass seit 1990 rund 200 Menschen durch Rechtsextremismus ums Leben gekommen sind, dann spricht das eine eindeutige Sprache.“ Er berichtete, dass immer mehr Netzwerke zu beobachten seien, in der sich Rechtsextreme zusammenfänden - darunter auch Angehörige von Behörden und Streitkräften. „Hier gilt es gegenzuhalten“, sagte Haldenwang. „Rechtsextremisten haben keinen Platz im öffentlichen Dienst.“

BKA-Chef Holger Münch berichtete, dass seine Behörde ihre Ermittlungskapazitäten erweitert habe, um rechte Netzwerke frühzeitig zu erkennen. Beim BKA gebe es nun auch eine Taskforce, die gegen Straftaten auf der Plattform Telegram vorgehe: „Im besten Fall mit, aber auch ohne Unterstützung der Plattform Telegram“, sagte Münch. Zudem sollen die Opfer mehr in den Fokus rücken und besser nach Straftaten oder Anschlägen betreut werden.

Thomas Krüger unterstrich die Bedeutung der politischen Bildung für den Kampf gegen den Rechtsextremismus. Besonders an Schulen solle diese gestärkt werden - einer der Schwerpunkte sei dabei die Stärkung von Medienkompetenz und Aufklärung im Bereich der Sozialen Medien.

Zehn Punkte gegen Rechtsextremismus

Mit dem Aktionsplan soll Rechtsextremismus ganzheitlich bekämpft werden. Wie das RedaktionsnetzwerkDeutschland (RND) bereits im Vorfeld erfuhr, gehört zu den zehn Punkten des Plans unter anderem, dass rechtsextreme Netzwerke zerschlagen und Rechtsextreme entwaffnet werden. Zudem sieht der Aktionsplan vor, dass Hetze im Internet stärker bekämpft, Verfassungsfeinde aus Beamtenpositionen entfernt und Verschwörungsideologien mit Hilfe von Beratungs- und Aussteigerprogrammen entkräftet werden.