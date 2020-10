Facebook verbietet Holocaust-Leugnung auf seiner Plattform

Anzeige

New York. Die Leugnung oder Verharmlosung des Holocausts wird in dem sozialen Netzwerk Facebook weltweit untersagt. Nutzer auf der Suche nach Informationen über den Völkermord der Nationalsozialisten an den europäischen Juden sollen auf Behördenseiten verwiesen werden, wie Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Montag ankündigte.

Holocaust-Überlebende weltweit hatten sich im Sommer an einer an Zuckerberg gerichteten Kampagne namens #NoDenyingIt beteiligt, die ihn aufforderte, Beiträge von der Plattform zu nehmen, in denen der Holocaust verleugnet wird.

Die neue Richtlinie ist die jüngste Maßnahme des Internetkonzerns Facebook vor der US-Wahl im November, gegen Falschinformationen und Verschwörungstheorien in dem Netzwerk vorzugehen.