Die klare Botschaft der F-35-Jets: Bis hierhin und nicht weiter

Wie im Vorübergehen hat die Bundesregierung eine Weichenstellung vorgenommen, wie sie nur etwa alle 40 Jahre ansteht. Sie hat neue Kampfflugzeuge bestellt, vom Typ F-35, in den USA. Geliefert werden sollen bis zu 35 Stück.

Normalerweise wäre vor einer solchen Entscheidung ein jahrelanger Streit in der Koalition zu erwarten gewesen, vor allem innerhalb von SPD und Grünen. In beiden Fraktionen waren in den vergangenen Jahren die Kritiker von Militärausgaben aller Art zahlenmäßig immer stärker geworden. Doch seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022 stellt sich manches anders dar als bisher.

Keine lange Debatte

Deutschland erspart sich eine lange Grundsatzdebatte, und das ist gut so. Die F-35-Jets werden jetzt von Berlin bestellt wie bei Amazon: Man nimmt einen weltweit bekannten Markenartikel, nicht ganz billig, aber qualitativ unübertroffen – und vor allem mit guten Bewertungen. Die deutsche Luftwaffe, schon seit einigen Jahren auf dem Weg der Besserung, was ihre Ausrüstung angeht, wird mit diesen neuen Flugzeugen das Kapitel des Belächeltwerdens zuklappen können.

Auch eine F-35-Kundin: Finnlands Premierministerin Sanna Marin orderte im Februar gleich 64 Maschinen. © Quelle: imago images/Belga

Zwar ist die F-35 nicht ganz unkompliziert. Der Wartungsaufwand ist hoch, jede Flugstunde teuer. Der zentrale Vorteil des Jets liegt aber in einer nach wie vor respekteinflößenden Kombination aus Feindaufklärung und eigener Tarnung. Ein F-35-Jet kann, bevor er selbst erkannt wird, andere Kampfflugzeuge bereits orten und abschießen. Die Präsenz dieser Maschinen ist eine Botschaft, die in allen Sprachen der Welt verstanden wird: bis hier her und nicht weiter.

Nicht nur Olaf Scholz in Berlin setzt jetzt dieses Signal. Auch Norweger, Italiener, Niederländer, Dänen und Briten haben die F-35 bereits geordert. Eine der weltpolitisch spektakulärsten F-35-Bestellungen der letzten Zeit hat im Februar dieses Jahres Sanna Marin unterschrieben, Ministerpräsidentin des Nicht-Nato-Lands Finnland. Marin, Sozialdemokratin und ein Star der europäischen Linken, orderte gleich 64 Stück – aus aktuellem Anlass.

Fünf Sterne aus der Schweiz

Dass auch die neutrale Schweiz das Flugzeug bestellt hat, spricht für sich: Die dortige Regierung gilt als qualitätsbewusst und knauserig zugleich – und ist politisch unabhängig.

Für den amerikanischen Hersteller Lockheed Martin ist es, als regne es für ihn immer neue Fünf-Sterne-Bewertungen – die dann immer neue weitere Geschäfte ankurbeln. Die Stückpreise für die Kampfflugzeuge sind hoch, können aber wegen des rund laufenden Verkaufs immerhin in einigermaßen berechenbaren Grenzen gehalten werden – anders als bei vielen zurückliegenden europäischen Rüstungsprojekten.

Erfolgreiche Anbieter verkaufen in aller Welt mehr denn je, andere bleiben ganz auf der Strecke: Die Amazonisierung macht auch vor der Rüstungsbranche nicht Halt.