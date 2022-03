F-35 - das ist der neue Kampfjet der Bundeswehr

Anzeige

Die Bundesregierung will die Luftwaffe mit neuen Kampfflugzeugen ausrüsten. Entschieden wurde sich laut dpa-Informationen für das modernste Kampfflugzeug der Welt, die F-35 Lightning II. Unter anderem wird das Modell für die Nukleare Teilhabe Deutschlands angeschafft, ein Abschreckungskonzept der Nato, bei dem Verbündete Zugriff auf US-Atombomben haben. Die F-35 ist ein Tarnkappenjet der neusten Generation, entwickelt und gebaut von der US-amerikanischen Flugzeugschmiede Lockheed Martin in Texas.

Die F-35 soll laut Informationen der „Welt“ in den nächsten 20 Jahren alle gängigen amerikanischen Kampfflugzeuge ablösen. Seinem Vorgänger, dem F-22 Raptor, ist die F-35 in einem Punkt klar überlegen: Die Anschaffungskosten des F-22 Raptors sind mit 190 Millionen Dollar plus Betriebskosten selbst für das amerikanische Rüstungsbudget zu teuer und folglich deutlich höher als die des neuen Modells, für das 90 Millionen Dollar veranschlagt werden. Dadurch können größere Stückzahlen des Jets angeschafft werden.

Was kann die F-35 Lightning II?

Die F-35 ist ein Mehrzweckwaffenkampfflugzeug, das sowohl zum Angriff als auch zur Verteidigung nutzbar ist. Obwohl der Jet nur über ein Triebwerk verfügt, erreicht er Geschwindigkeiten von knapp 2000 km/h bei einer maximalen Flughöhe von knapp 20 Kilometern. Der Kampfjet verfügt über eine Steiggeschwindigkeit von 203 Metern in der Sekunde.

Dank seines Einzeltriebwerks spart das Flugzeug Gewicht, sodass mehr Waffen transportiert werden können. Dadurch kann die F-35 gleichzeitig zwei Luft-Luft-Mittelstreckenraketen, zwei Luft-Luft-Kurzstreckenraketen und vier Bomben mit sich führen oder auch eine 1000 Kilogramm schwere bunkerbrechende Waffe.

Das von der US Air Force zur Verfügung gestellte Bild zeigt Techniker des 388th Fighter Wing, die eine F-35A Lightning II für den Einsatz auf der Spangdahlem Air Base in Deutschland vorbereiten. © Quelle: Capt. Kip Sumner/US Air Force/dp

Tarneigenschaften

Die Stealth-Eigenschaften des Jets, also seine Tarneigenschaften, sind vollautomatisiert: Zu jedem Zeitpunkt sendet die F-35 Radarstrahlen in alle Himmelsrichtungen, während der Board-Computer gegnerische Radarstationen automatisch erkennt und umfliegt.

Durch eine Besonderheit bleibt der Jet auch unerkannt, wenn Waffen geladen sind: Während des Fluges befinden sich diese versteckt im Rumpf des Flugzeugs. Erst kurz vor Angriff werden die Waffenschächte geöffnet und die Raketen abgefeuert.

Steuerung und Varianten

Aufgrund der hochpräzisen Luft-Boden-Raketen und der GPS-Steuerung kann die F-35 Lightning ihre Ziele punktgenau treffen, sogar wenn sie nicht erkennbar sind. Sensoren scannen die Umgebung ab und warnen den Piloten vor Gefahren an Himmel und Boden.

Die F-35 wird in drei verschiedene Varianten gebaut: Neben einer konventionellen und einer trägergestützen Variante gibt es die Varainte F-35B: sie kann senkrecht starten und landen sowie auf der Stelle schweben.