Extremismus-Verdacht: Neue Ermittlungen gegen Nawalnys Anti-Korruptions-Stiftung

Moskau. Die Anti-Korruptions-Stiftung des in einem Straflager inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny sieht sich neuen Ermittlungen der Behörden ausgesetzt.

Dabei gehe es um den Verdacht extremistischer Aktivitäten, sagte Nawalnys Mitarbeiter Iwan Schdanow in einem Video in der Nacht zum Freitag. „Es ist offensichtlich, dass sie etwas vorbereiten. Das ist wieder so eine Gemeinheit.“ Schdanow zeigte die Kopie eines Schreibens der Moskauer Staatsanwaltschaft, dass sie nun ermittele. Grund seien „Informationen über Verstöße“.

Video Nawalny meldet sich auf Instagram: Das Straflager sei wie ein KZ 1:18 min Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat in einer Instagram Nachricht aus dem Straflager berichtet. © Reuters

Nawalnys Organisation kämpft gegen Korruption im russischen Machtapparat und hat immer wieder Enthüllungen öffentlich gemacht. Deshalb gab es in der Vergangenheit immer wieder in den verschiedenen Büros Durchsuchungen und Beschlagnahmungen von Computern.

Nawalnys ist seit Wochen in einem Straflager etwa 100 Kilometer östlich von Moskau inhaftiert. Er klagte zuletzt über starke Rückenschmerzen und Lähmungserscheinungen in einem Bein. Aus Protest gegen fehlende medizinische Hilfe ist er in einen Hungerstreik getreten. Der russische Strafvollzug wies diesen Vorwurf zurück.